В Керчи студенток заставили окунуться в канализацию

В Керчи комендант общежития заставил студенток убирать последствия засора труб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студентки обратились с жалобой на коменданта в муниципальные органы
Студентки обратились с жалобой на коменданта в муниципальные органы Фото:

В Керчи Комендант студенческого общежития одного из учебных заведений заставил студенток убирать сточную воду в коридоре, обвинив их в возникновении проблем с канализационной системой. Об этом сообщают «Аргументы недели».

«Комендант обвинил их в том, что канализационные трубы забиты, <..> и пригрозил выселением, в случае невыполнения его требования», — передают «Аргументы недели» слова студенток. По мнению коменданта, проблемы с канализацией возникли из-за того, что девушки выбрасывают в унитаз средства интимной гигиены.

Студентки оказались вынуждены выполнить требования, после чего они обратились с жалобой в муниципальные органы. В ходе расследования комендант был временно отстранен от своих обязанностей, а их претензии были направлены на рассмотрение в Министерство образования Республики Крым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Керчи Комендант студенческого общежития одного из учебных заведений заставил студенток убирать сточную воду в коридоре, обвинив их в возникновении проблем с канализационной системой. Об этом сообщают «Аргументы недели». «Комендант обвинил их в том, что канализационные трубы забиты, <..> и пригрозил выселением, в случае невыполнения его требования», — передают «Аргументы недели» слова студенток. По мнению коменданта, проблемы с канализацией возникли из-за того, что девушки выбрасывают в унитаз средства интимной гигиены. Студентки оказались вынуждены выполнить требования, после чего они обратились с жалобой в муниципальные органы. В ходе расследования комендант был временно отстранен от своих обязанностей, а их претензии были направлены на рассмотрение в Министерство образования Республики Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...