В Керчи студенток заставили окунуться в канализацию

В Керчи Комендант студенческого общежития одного из учебных заведений заставил студенток убирать сточную воду в коридоре, обвинив их в возникновении проблем с канализационной системой. Об этом сообщают «Аргументы недели».
«Комендант обвинил их в том, что канализационные трубы забиты, <..> и пригрозил выселением, в случае невыполнения его требования», — передают «Аргументы недели» слова студенток. По мнению коменданта, проблемы с канализацией возникли из-за того, что девушки выбрасывают в унитаз средства интимной гигиены.
Студентки оказались вынуждены выполнить требования, после чего они обратились с жалобой в муниципальные органы. В ходе расследования комендант был временно отстранен от своих обязанностей, а их претензии были направлены на рассмотрение в Министерство образования Республики Крым.
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