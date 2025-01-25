Politico: пошлины «раскололи» команду Трампа на два лагеря

В команде президента США Дональда Трампа возникли первые разногласия. Раскол на два лагеря произошел из-за введения пошлин на иностранную продукцию, сообщает обозреватель газеты Politico.
«Беспрецедентный уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики», — пишут авторы материала. Они отмечают, что с момента вступления в должность, президент США Дональд Трамп еще не занимался этим вопросом.
Автор публикации, ссылаясь на анонимные источники утверждает, что Трамп еще не решил, как и когда будут введены пошлины на продукцию. В материале отмечается, что универсальные и всеобъемлющие пошлины начнут действовать в течение ближайших двух месяцев. Эти планы разделили команду Трампа на два лагеря. Первые считают, что ограничения нужно вводить плавно и точечно, чтобы не допустить инфляцию. Вторые поддерживают введение «широкомасштабных пошлин», пишет Politico.
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