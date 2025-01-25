Politico: пошлины «раскололи» команду Трампа на два лагеря

Politico: в команде Трампа появились разногласия из-за введения пошлин
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Команда Трампа разделилась на два лагеря из-за введения пошлин
Команда Трампа разделилась на два лагеря из-за введения пошлин Фото:

В команде президента США Дональда Трампа возникли первые разногласия. Раскол на два лагеря произошел из-за введения пошлин на иностранную продукцию, сообщает обозреватель газеты Politico.

«Беспрецедентный уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики», — пишут авторы материала. Они отмечают, что с момента вступления в должность, президент США Дональд Трамп еще не занимался этим вопросом. 

Автор публикации, ссылаясь на анонимные источники утверждает, что Трамп еще не решил, как и когда будут введены пошлины на продукцию. В материале отмечается, что универсальные и всеобъемлющие пошлины начнут действовать в течение ближайших двух месяцев. Эти планы разделили команду Трампа на два лагеря. Первые считают, что ограничения нужно вводить плавно и точечно, чтобы не допустить инфляцию. Вторые поддерживают введение «широкомасштабных пошлин», пишет Politico. 

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В команде президента США Дональда Трампа возникли первые разногласия. Раскол на два лагеря произошел из-за введения пошлин на иностранную продукцию, сообщает обозреватель газеты Politico. «Беспрецедентный уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики», — пишут авторы материала. Они отмечают, что с момента вступления в должность, президент США Дональд Трамп еще не занимался этим вопросом.  Автор публикации, ссылаясь на анонимные источники утверждает, что Трамп еще не решил, как и когда будут введены пошлины на продукцию. В материале отмечается, что универсальные и всеобъемлющие пошлины начнут действовать в течение ближайших двух месяцев. Эти планы разделили команду Трампа на два лагеря. Первые считают, что ограничения нужно вводить плавно и точечно, чтобы не допустить инфляцию. Вторые поддерживают введение «широкомасштабных пошлин», пишет Politico. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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