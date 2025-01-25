Глава ЦИК Беларуси вспомнил советский мультик

ЦИК Беларуси описал заявления БДИПЧ ОБСЕ фразой из мультика
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Выборы в Беларуси пройдут в январе
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Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко критически отозвался о заявлениях Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно выборов в стране. Он прокомментировал ситуацию фразой из советского мультика.

«Это, знаете, был такой мультик в 80-е годы, когда Олимпиада была в Москве. Мультик был „Все за, а Баба Яга против“. Эти люди, которые оттуда, из нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные», — заявил Карпенко, слова которого приводит РИА Новости.

Карпенко также прокомментировал заявление директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан о том, что из-за отсутствия наблюдателей от этой организации белорусские выборы останутся без «независимой оценки». Председатель ЦИК выразил недоумение по поводу полномочий организации быть «главной структурой по оценке выборов».

С 21 по 25 января, в Беларуси проводится досрочное голосование на выборах президента. 26 января назначен основной день голосования. Наблюдение за ходом выборов также осуществляет миссия от СНГ. Карпенко ранее уже заявлял о том, что членам ЦИК республики поступают письма с угрозами, пишет РТ.

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Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко критически отозвался о заявлениях Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно выборов в стране. Он прокомментировал ситуацию фразой из советского мультика. «Это, знаете, был такой мультик в 80-е годы, когда Олимпиада была в Москве. Мультик был „Все за, а Баба Яга против“. Эти люди, которые оттуда, из нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные», — заявил Карпенко, слова которого приводит РИА Новости. Карпенко также прокомментировал заявление директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан о том, что из-за отсутствия наблюдателей от этой организации белорусские выборы останутся без «независимой оценки». Председатель ЦИК выразил недоумение по поводу полномочий организации быть «главной структурой по оценке выборов». С 21 по 25 января, в Беларуси проводится досрочное голосование на выборах президента. 26 января назначен основной день голосования. Наблюдение за ходом выборов также осуществляет миссия от СНГ. Карпенко ранее уже заявлял о том, что членам ЦИК республики поступают письма с угрозами, пишет РТ.
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