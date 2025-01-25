25 января 2025

Следователи установили, где находится сбежавший из РФ Смольянинов*

© Служба новостей «URA.RU»
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Смольянинов* задолжал в России более 200 тысяч рублей
Смольянинов* задолжал в России более 200 тысяч рублей Фото:

Местоположение уехавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) установлено. Срок следствия по уголовному делу об экстремизме и фейках о ВС РФ на три месяца был продлен.

«Следователи установили местонахождение актера Смольянинова, заочно арестованного по делу об экстремизме и фейках о ВС РФ. Срок следствия по уголовному делу об экстремизме и фейках о ВС РФ продлен еще на три месяца», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Российские правоохранительные органы ранее предположили, что Смольянинов может находиться в Латвии. Тогда они обратились к коллегам в иностранной державе с просьбой оказать содействие в расследовании. Местонахождение актера было, предположительно, установлено благодаря его публикациям в соцсетях.

*Артур Смольянинов — признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторингом.

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Местоположение уехавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) установлено. Срок следствия по уголовному делу об экстремизме и фейках о ВС РФ на три месяца был продлен. «Следователи установили местонахождение актера Смольянинова, заочно арестованного по делу об экстремизме и фейках о ВС РФ. Срок следствия по уголовному делу об экстремизме и фейках о ВС РФ продлен еще на три месяца», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Российские правоохранительные органы ранее предположили, что Смольянинов может находиться в Латвии. Тогда они обратились к коллегам в иностранной державе с просьбой оказать содействие в расследовании. Местонахождение актера было, предположительно, установлено благодаря его публикациям в соцсетях. *Артур Смольянинов — признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторингом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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