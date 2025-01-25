Следователи установили, где находится сбежавший из РФ Смольянинов*

Местоположение уехавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) установлено. Срок следствия по уголовному делу об экстремизме и фейках о ВС РФ на три месяца был продлен.
«Следователи установили местонахождение актера Смольянинова, заочно арестованного по делу об экстремизме и фейках о ВС РФ. Срок следствия по уголовному делу об экстремизме и фейках о ВС РФ продлен еще на три месяца», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Российские правоохранительные органы ранее предположили, что Смольянинов может находиться в Латвии. Тогда они обратились к коллегам в иностранной державе с просьбой оказать содействие в расследовании. Местонахождение актера было, предположительно, установлено благодаря его публикациям в соцсетях.
*Артур Смольянинов — признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторингом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.