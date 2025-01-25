Международный фестиваль классической музыки «От Востока до Запада» вновь пройдет в Курганской области

В 2025 году с 4 по 18 июля в Курганской области пройдет международный фестиваль классической музыки «От Востока до Запада», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В программе — концерты мировых и региональных артистов, а также образовательные и просветительские мероприятия. Об этом сообщают власти региона.
«Жителей и гостей Курганской области в 2025 году ждет долгожданное музыкальное событие — международный фестиваль классической музыки „От Востока до Запада“. В этом году он пройдет с 4 по 18 июля», — говорится на сайте правительства Курганской области. Фестиваль стал одним из шести культурных проектов региона, получивших финансовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Размер гранта — 9,9 миллионов рублей.
С каждым годом география фестиваля расширяется. В 2024 году концерты прошли не только в Кургане, но и в Далматово, Шадринске, Куртамыше и Частоозерье. В этом году организаторы к традиционной музыкальной программе добавят образовательные и просветительские мероприятия.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Кургане шесть проектов получили гранты на общую сумму 20,5 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Среди победителей — фестивали, мастерские и арт-квартал, включая Международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада» 2025 года, который получил самый большой грант в размере 9,9 миллионов рублей. Фестиваль направлен на популяризацию музыкального искусства в регионе.
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