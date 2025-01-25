25 января 2025

Повторные выбросы мазута произошли на Черноморском побережье

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Выбросы затронули Краснодарский край, Крым и Севастополь
Выбросы затронули Краснодарский край, Крым и Севастополь Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Зафиксировано несколько новых выбросов мазута на Черноморском побережье. Об этом сообщает МЧС. По их данным, выбросы затронули Краснодарский край, Крым и Севастополь.

«На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — пишет МЧС в своем telegram-канале. Также там рассказали, что откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» полностью завершена. Выбросы затронули Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Кроме того, с начала работ очищено более 300 километров берега и собрано 175 тысяч тонн загрязненного грунта. На данный момент водолазы продолжат обследовать затонувшие части танкера. 

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Зафиксировано несколько новых выбросов мазута на Черноморском побережье. Об этом сообщает МЧС. По их данным, выбросы затронули Краснодарский край, Крым и Севастополь. «На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — пишет МЧС в своем telegram-канале. Также там рассказали, что откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» полностью завершена. Выбросы затронули Краснодарский край, Крым и Севастополь. Кроме того, с начала работ очищено более 300 километров берега и собрано 175 тысяч тонн загрязненного грунта. На данный момент водолазы продолжат обследовать затонувшие части танкера. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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