25 января 2025

Лукашенко рассказал, за кого проголосовал на выборах президента Беларуси

Лукашенко заявил, что на выборах голосовал «за всех»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Лукашенко голосовал «за всех»
Александр Лукашенко голосовал «за всех» Фото:

Лидер Беларуси Александр Лукашенко посетил избирательный участок на президентских выборах. Он заявил, что проголосовал «за всех». 

«Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!» — заявил Лукашенко журналистам на избирательном участке, отвечая на вопрос, за кого он проголосовал. Его слова передает издание Belta. 

Выборы президента Беларуси начались 26 января. Среди кандидатов: Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия), Анна Канопацкая (бывший член Объединенной гражданской партии), Сергей Сыранков (от Коммунистической партии), Александр Хижняк (Республиканская партия труда) и нынешний лидер Беларуси Александр Лукашенко. Более подробно о президентских выборах — в материале URA.RU. 

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко посетил избирательный участок на президентских выборах. Он заявил, что проголосовал «за всех».  «Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!» — заявил Лукашенко журналистам на избирательном участке, отвечая на вопрос, за кого он проголосовал. Его слова передает издание Belta.  Выборы президента Беларуси начались 26 января. Среди кандидатов: Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия), Анна Канопацкая (бывший член Объединенной гражданской партии), Сергей Сыранков (от Коммунистической партии), Александр Хижняк (Республиканская партия труда) и нынешний лидер Беларуси Александр Лукашенко. Более подробно о президентских выборах — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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