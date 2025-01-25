Лукашенко рассказал, за кого проголосовал на выборах президента Беларуси

Лидер Беларуси Александр Лукашенко посетил избирательный участок на президентских выборах. Он заявил, что проголосовал «за всех».
«Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!» — заявил Лукашенко журналистам на избирательном участке, отвечая на вопрос, за кого он проголосовал. Его слова передает издание Belta.
Выборы президента Беларуси начались 26 января. Среди кандидатов: Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия), Анна Канопацкая (бывший член Объединенной гражданской партии), Сергей Сыранков (от Коммунистической партии), Александр Хижняк (Республиканская партия труда) и нынешний лидер Беларуси Александр Лукашенко. Более подробно о президентских выборах — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.