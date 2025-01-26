Лукашенко: 2025 год для России и Беларуси будет непростым

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Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия тесно связаны
Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия тесно связаны Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2025 год и для республики, и для России будет непростым. Такие прогнозы белорусский лидер дал, исходя из экономической и политической ситуации, на которые влияет конфликт на Украине. 

«Я исхожу из нынешней ситуации. Война закончится — дай бог, будет немножко лучше. Вы же понимаете, что война на этом регионе сказывается серьезно. Я уже не говорю о России, которая тратит приличные деньги на войну. Россия — наш союзник, наш основной рынок, куда мы поставляем продукцию, и наш основной поставщик», — объяснил Лукашенко журналистом во время пресс-конференции. Встреча с главой республики проходит после голосования на выборах президента Беларуси. 

Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь зависимы друг от друга. Особенно, подчеркнул президент республики, Беларусь зависит от РФ. 

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2025 год и для республики, и для России будет непростым. Такие прогнозы белорусский лидер дал, исходя из экономической и политической ситуации, на которые влияет конфликт на Украине.  «Я исхожу из нынешней ситуации. Война закончится — дай бог, будет немножко лучше. Вы же понимаете, что война на этом регионе сказывается серьезно. Я уже не говорю о России, которая тратит приличные деньги на войну. Россия — наш союзник, наш основной рынок, куда мы поставляем продукцию, и наш основной поставщик», — объяснил Лукашенко журналистом во время пресс-конференции. Встреча с главой республики проходит после голосования на выборах президента Беларуси.  Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь зависимы друг от друга. Особенно, подчеркнул президент республики, Беларусь зависит от РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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