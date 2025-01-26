Жена Ливанова честно рассказала о его здоровье

Актер и режиссер Василий Ливанов, выписанный из больницы в декабре, находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом сообщила его жена Елена, опровергнув ранее появившиеся сообщения о возможном ухудшении здоровья артиста.
«Он дома, с ним все хорошо, слава тебе господи», — передает слова Ливановой ТАСС. Она добавила, что Ливанов в последнее время сдает анализы. Ливанова отметила, что не знает, откуда возникли новости об ухудшении здоровья актера.
Ранее Елена сообщала, что у Ливанова была небольшая операция под местным наркозом. Василий Ливанов, родившийся 19 июля 1935 года, известен своей ролью Шерлока Холмса в советских фильмах.
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