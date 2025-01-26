Жена Ливанова честно рассказала о его здоровье

Жена Ливанова опровергла слухи о плохом состоянии его здоровья
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Ливанов чувствует себя хорошо и находится дома
Ливанов чувствует себя хорошо и находится дома Фото:

Актер и режиссер Василий Ливанов, выписанный из больницы в декабре, находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом сообщила его жена Елена, опровергнув ранее появившиеся сообщения о возможном ухудшении здоровья артиста.

«Он дома, с ним все хорошо, слава тебе господи», — передает слова Ливановой ТАСС. Она добавила, что Ливанов в последнее время сдает анализы. Ливанова отметила, что не знает, откуда возникли новости об ухудшении здоровья актера.

Ранее Елена сообщала, что у Ливанова была небольшая операция под местным наркозом. Василий Ливанов, родившийся 19 июля 1935 года, известен своей ролью Шерлока Холмса в советских фильмах.

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Актер и режиссер Василий Ливанов, выписанный из больницы в декабре, находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом сообщила его жена Елена, опровергнув ранее появившиеся сообщения о возможном ухудшении здоровья артиста. «Он дома, с ним все хорошо, слава тебе господи», — передает слова Ливановой ТАСС. Она добавила, что Ливанов в последнее время сдает анализы. Ливанова отметила, что не знает, откуда возникли новости об ухудшении здоровья актера. Ранее Елена сообщала, что у Ливанова была небольшая операция под местным наркозом. Василий Ливанов, родившийся 19 июля 1935 года, известен своей ролью Шерлока Холмса в советских фильмах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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