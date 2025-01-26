Bloomberg: НАТО передаст ЕС секретную информацию по вооружению

Руководство НАТО намерено передать Евросоюзу сверхсекретные данные о военном производстве. Американское издание Bloomberg сообщает, что в информации будет сказано, какое оружие нужно произвести членам альянса.
«По словам лиц, знакомых с вопросом, в НАТО запускают процесс, который приведет к предоставлению оборонной промышленности совершенно секретных сведений о показателях военного потенциала, определяющих, какое вооружение и оборудование должны производить страны-члены альянса», — сообщает Bloomerg, ссылаясь на собственные источники. Автор материала сообщает, что таким образом НАТО планирует убедить компании наращивать свои производительные мощности.
Страны ЕС могут получить сверхсекретную информацию в течение нескольких месяцев. Однако окончательно этот вопрос еще не согласован.
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