Bloomberg: НАТО передаст ЕС секретную информацию по вооружению

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Руководство НАТО выступило с инициативой о передаче Евросоюзу сверхсекретной информации, касающейся военного производства
Руководство НАТО выступило с инициативой о передаче Евросоюзу сверхсекретной информации, касающейся военного производства Фото:

Руководство НАТО намерено передать Евросоюзу сверхсекретные данные о военном производстве. Американское издание Bloomberg сообщает, что в информации будет сказано, какое оружие нужно произвести членам альянса. 

«По словам лиц, знакомых с вопросом, в НАТО запускают процесс, который приведет к предоставлению оборонной промышленности совершенно секретных сведений о показателях военного потенциала, определяющих, какое вооружение и оборудование должны производить страны-члены альянса», — сообщает Bloomerg, ссылаясь на собственные источники. Автор материала сообщает, что таким образом НАТО планирует убедить компании наращивать свои производительные мощности.

Страны ЕС могут получить сверхсекретную информацию в течение нескольких месяцев. Однако окончательно этот вопрос еще не согласован. 

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Руководство НАТО намерено передать Евросоюзу сверхсекретные данные о военном производстве. Американское издание Bloomberg сообщает, что в информации будет сказано, какое оружие нужно произвести членам альянса.  «По словам лиц, знакомых с вопросом, в НАТО запускают процесс, который приведет к предоставлению оборонной промышленности совершенно секретных сведений о показателях военного потенциала, определяющих, какое вооружение и оборудование должны производить страны-члены альянса», — сообщает Bloomerg, ссылаясь на собственные источники. Автор материала сообщает, что таким образом НАТО планирует убедить компании наращивать свои производительные мощности. Страны ЕС могут получить сверхсекретную информацию в течение нескольких месяцев. Однако окончательно этот вопрос еще не согласован. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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