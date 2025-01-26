Беларусь готовится получить «Орешник»

Российская ракетная система «Орешник» вскоре будет размещена в Беларуси. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.
«У нас буквально со дня на день будет „Орешник“. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию», — сказал он, общаясь с журналистами.
Александр Лукашенко в декабре 2024 года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны ракетные системы «Орешник». Путин подтвердил, что такие планы могут осуществиться уже в 2025 году, что рассматривается как часть стратегического сдерживания против западных стран. Полковник Андрей Богодель из генштаба Вооруженных сил Беларуси отметил, что размещение этих ракет направлено на предотвращение агрессии со стороны стран, воспринимающих Россию как врага, передает «Ридус».
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