Путин одобрил размещение «Орешника» в Белоруссии: как Россия вооружает союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина о размещении ракетных систем «Орешник» на территории республики. Российский лидер подтвердил возможность вооружения союзного государства новейшими отечественными разработками. По его словам, это может произойти уже в следующем году. Какое еще оружие получила Белоруссия от России, и как развивается военное сотрудничество двух стран — в материале URA.RU.
Ядерное оружие
Весной текущего года президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Белоруссии страна разместит в тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории республики. Такое решение было принято по аналогии со стратегическим подходом США, которые размещают свое оружие в союзных государствах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что полученное оружие в три раза мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Размещение российского ТЯО в Белоруссии началось сразу же после того, как 7-8 июля завершилась подготовка сооружений для него, подчеркивал Путин на встрече с белорусским коллегой.
Известно, что Москва в связи с этим уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Была также оказана помощь в переоборудовании белорусских самолетов для применения специальных боеприпасов.
«Орешник» могут поставить в 2025 году
Еще одним значительным шагом в военном сотрудничестве станет размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» в 2025 году. Этот комплекс представляет собой баллистическую ракету средней дальности, которая может быть оснащена гиперзвуковыми боеголовками.
Путин после просьбы Лукашенко о поставках такого вида оружия назвал размещение ракетных систем «возможным». Он отметил, что это может произойти по мере наращивания производства «Орешника». Перед этим необходимо будет определить минимальную дальность этих комплексов, при этом чем меньше дальность ракет, тем больше мощность боевой части, добавил Путин.
Совместная группировка войск и планы до 2027 года
Министерства обороны России и Белоруссии подписали ранее план двустороннего сотрудничества. Он предусматривает выполнение более 160 совместных мероприятий до 2027 года.
В октябре текущего года было достигнуто соглашение о создании совместной группировки войск России и Белоруссии. Это решение было принято на фоне увеличения угроз безопасности. Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия готова принять на своей территории значительное количество российских военных, сообщало агентство БелТА.
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