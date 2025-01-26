ПВО сбили семь беспилотников ВСУ за два часа

Минобороны: ПВО сбила пять БПЛА над Белгородской областью и еще два над Крымом
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ПВО сбила пять БПЛА над Белгородской областью и еще два над Крымом
ПВО сбила пять БПЛА над Белгородской областью и еще два над Крымом Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

За два часа силами ПВО в районе Белгородской области и Крыма уничтожено семь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 16.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов», — следует из сообщения военного ведомства. В информации указано, что пять БПЛА ВСУ уничтожено над территорией Белгородской области. Еще два ликвидированы над Крымом. 

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За два часа силами ПВО в районе Белгородской области и Крыма уничтожено семь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 16.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов», — следует из сообщения военного ведомства. В информации указано, что пять БПЛА ВСУ уничтожено над территорией Белгородской области. Еще два ликвидированы над Крымом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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