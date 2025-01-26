ПВО сбили семь беспилотников ВСУ за два часа

ПВО сбила пять БПЛА над Белгородской областью и еще два над Крымом
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
За два часа силами ПВО в районе Белгородской области и Крыма уничтожено семь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 16.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов», — следует из сообщения военного ведомства. В информации указано, что пять БПЛА ВСУ уничтожено над территорией Белгородской области. Еще два ликвидированы над Крымом.
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