Российские военные защитили от ВСУ водонапорный узел в Донецке

Российские военные предотвратили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел в Донецке. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«Взрывотехники регионального управления ФСБ России совместно с коллегами из ГУ МЧС России по ДНР обезвредили БПЛА», — говорится на официальной странице НАК в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что это удалось благодаря использованию системы «Купол Донбасса». Беспилотник был нацелен на водонапорный узел, обеспечивающий водоснабжение нескольких районов города.
Взрывотехники ФСБ и ГУ МЧС России успешно уничтожили взрывное устройство беспилотника. Это произошло на специальном полигоне, заключили в НАК.
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