Российские военные защитили от ВСУ водонапорный узел в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные обезвредили беспилотник ВСУ
Российские военные обезвредили беспилотник ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные предотвратили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел в Донецке. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Взрывотехники регионального управления ФСБ России совместно с коллегами из ГУ МЧС России по ДНР обезвредили БПЛА», — говорится на официальной странице НАК в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что это удалось благодаря использованию системы «Купол Донбасса». Беспилотник был нацелен на водонапорный узел, обеспечивающий водоснабжение нескольких районов города.

Взрывотехники ФСБ и ГУ МЧС России успешно уничтожили взрывное устройство беспилотника. Это произошло на специальном полигоне, заключили в НАК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные предотвратили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел в Донецке. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Взрывотехники регионального управления ФСБ России совместно с коллегами из ГУ МЧС России по ДНР обезвредили БПЛА», — говорится на официальной странице НАК в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что это удалось благодаря использованию системы «Купол Донбасса». Беспилотник был нацелен на водонапорный узел, обеспечивающий водоснабжение нескольких районов города. Взрывотехники ФСБ и ГУ МЧС России успешно уничтожили взрывное устройство беспилотника. Это произошло на специальном полигоне, заключили в НАК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...