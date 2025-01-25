25 января 2025
24 января 2025

Жительница ХМАО с ребенком рискует остаться на улице после сноса аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное общежитие в Мегионе скоро должны снести
Аварийное общежитие в Мегионе скоро должны снести Фото:

В Мегионе (ХМАО) жительница одного из общежитий, признанных аварийным в 2016 году, не может купить жилье. Все дело в том, что сумма предложенной ей компенсации, не достаточна для покупки равнозначной квартиры. В СК РФ сообщили, что дом скоро снесут и югорчанка обратилась за помощью в ведомство.

«В собственности женщины имеется комната в общежитии, 1979 года постройки, признанного аварийным в 2016 году. В январе текущего года граждан уведомили о предстоящем сносе здания. Заявительнице предложено получение компенсационной выплаты, размер которой не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. Обратившаяся, имеющая на иждивении ребенка, опасается лишиться единственного жилья», — сообщается в telegram-канале ведомства о проблеме жительницы Мегиона.

Уточняется, что ей не было предложено и иного благоустроенного жилья. В окружном Управлении СК РФ по данному обращению проводится проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждет доклад и поставил проблему на контроль.

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В Мегионе (ХМАО) жительница одного из общежитий, признанных аварийным в 2016 году, не может купить жилье. Все дело в том, что сумма предложенной ей компенсации, не достаточна для покупки равнозначной квартиры. В СК РФ сообщили, что дом скоро снесут и югорчанка обратилась за помощью в ведомство. «В собственности женщины имеется комната в общежитии, 1979 года постройки, признанного аварийным в 2016 году. В январе текущего года граждан уведомили о предстоящем сносе здания. Заявительнице предложено получение компенсационной выплаты, размер которой не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. Обратившаяся, имеющая на иждивении ребенка, опасается лишиться единственного жилья», — сообщается в telegram-канале ведомства о проблеме жительницы Мегиона. Уточняется, что ей не было предложено и иного благоустроенного жилья. В окружном Управлении СК РФ по данному обращению проводится проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждет доклад и поставил проблему на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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