Жительница ХМАО с ребенком рискует остаться на улице после сноса аварийного дома

В Мегионе (ХМАО) жительница одного из общежитий, признанных аварийным в 2016 году, не может купить жилье. Все дело в том, что сумма предложенной ей компенсации, не достаточна для покупки равнозначной квартиры. В СК РФ сообщили, что дом скоро снесут и югорчанка обратилась за помощью в ведомство.
«В собственности женщины имеется комната в общежитии, 1979 года постройки, признанного аварийным в 2016 году. В январе текущего года граждан уведомили о предстоящем сносе здания. Заявительнице предложено получение компенсационной выплаты, размер которой не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. Обратившаяся, имеющая на иждивении ребенка, опасается лишиться единственного жилья», — сообщается в telegram-канале ведомства о проблеме жительницы Мегиона.
Уточняется, что ей не было предложено и иного благоустроенного жилья. В окружном Управлении СК РФ по данному обращению проводится проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждет доклад и поставил проблему на контроль.
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