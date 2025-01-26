26 января 2025
25 января 2025

СК завел дело на главного по трассам на Урале

Главу «Уралуправтодора» подозревают в получении взятки в особо крупном размере
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава «Уралуправтодора» получил взятку в 12 млн рублей
Глава «Уралуправтодора» получил взятку в 12 млн рублей Фото:

Глава ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере от компании, занимающейся ремонтом дорог, из Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе ивановского Следственного комитета.

«Два представителя организации, осуществляющей деятельность по строительству и ремонту дорог в Ивановской области и более чем в 10 регионах РФ, передали начальнику ФКУ „Федеральное управление автомобильных дорог „Урал“ Федерального дорожного агентства“ взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера — производство ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на общую сумму не менее 12 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Представителям фирмы предъявили обвинения и поместили под стражу. Против начальника уральских дорожников было возбуждено уголовное дело по шестой части статьи 290 УК РФ. Следствие провело обыски в коммерческой организации. Расследование продолжается при участии сотрудников ФСБ России и местного УФСБ.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уралуправтодора» за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Глава ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере от компании, занимающейся ремонтом дорог, из Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе ивановского Следственного комитета. «Два представителя организации, осуществляющей деятельность по строительству и ремонту дорог в Ивановской области и более чем в 10 регионах РФ, передали начальнику ФКУ „Федеральное управление автомобильных дорог „Урал“ Федерального дорожного агентства“ взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера — производство ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на общую сумму не менее 12 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Представителям фирмы предъявили обвинения и поместили под стражу. Против начальника уральских дорожников было возбуждено уголовное дело по шестой части статьи 290 УК РФ. Следствие провело обыски в коммерческой организации. Расследование продолжается при участии сотрудников ФСБ России и местного УФСБ. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уралуправтодора» за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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