СК завел дело на главного по трассам на Урале

Глава ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере от компании, занимающейся ремонтом дорог, из Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе ивановского Следственного комитета.
«Два представителя организации, осуществляющей деятельность по строительству и ремонту дорог в Ивановской области и более чем в 10 регионах РФ, передали начальнику ФКУ „Федеральное управление автомобильных дорог „Урал“ Федерального дорожного агентства“ взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера — производство ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на общую сумму не менее 12 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Представителям фирмы предъявили обвинения и поместили под стражу. Против начальника уральских дорожников было возбуждено уголовное дело по шестой части статьи 290 УК РФ. Следствие провело обыски в коммерческой организации. Расследование продолжается при участии сотрудников ФСБ России и местного УФСБ.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уралуправтодора» за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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