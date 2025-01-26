26 января 2025
25 января 2025

На свердловских трассах ожидаются сильные снегопады

«Уралуправтодор»: на трассах в Свердловской области будут снегопады 27-29 января
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На трассах круглосуточно дежурит спецтехника
На трассах круглосуточно дежурит спецтехника Фото:

В Свердловской области прогнозируются снегопады от небольших до сильных с 27 по 29 января. ФКУ «Уралуправтодор» предупредило водителей об опасности на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени.

«Внимание! Свердловская область. 27 января: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. 28 января: облачно, снег, местами сильный. 29 января: облачно, небольшой, местами умеренный снег», — говорится в сообщении.

Для избежания гололеда на трассах круглосуточно дежурит спецтехника. Водителей попросили не мешать работе дорожников и соблюдать необходимую дистанцию и скоростной режим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области прогнозируются снегопады от небольших до сильных с 27 по 29 января. ФКУ «Уралуправтодор» предупредило водителей об опасности на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. «Внимание! Свердловская область. 27 января: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. 28 января: облачно, снег, местами сильный. 29 января: облачно, небольшой, местами умеренный снег», — говорится в сообщении. Для избежания гололеда на трассах круглосуточно дежурит спецтехника. Водителей попросили не мешать работе дорожников и соблюдать необходимую дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...