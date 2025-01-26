На свердловских трассах ожидаются сильные снегопады

В Свердловской области прогнозируются снегопады от небольших до сильных с 27 по 29 января. ФКУ «Уралуправтодор» предупредило водителей об опасности на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени.
«Внимание! Свердловская область. 27 января: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. 28 января: облачно, снег, местами сильный. 29 января: облачно, небольшой, местами умеренный снег», — говорится в сообщении.
Для избежания гололеда на трассах круглосуточно дежурит спецтехника. Водителей попросили не мешать работе дорожников и соблюдать необходимую дистанцию и скоростной режим.
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