Число бюджетных мест в пермских техникумах увеличат в 2025 году

В Пермском крае в 2025 году планируется увеличить количество бюджетных мест в техникумах. Более того, ожидается строительство восьми новых общежитий в последующие три года. Об этом сообщает министерство образования Пермского края.
«В Пермском крае планируется значительно увеличить число бюджетных мест в техникумах и колледжах. Их количество поднимется на 1,4 тыс. мест — до 18,3 тысяч», — пишет издание «Текст».
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае вдвое увеличили финансирование расширения и модернизации мер поддержки в отрасли образования. В 2025 году оно составит более 800 млн рублей. Планируется ремонт общежитий и учебных корпусов, а также возведение межвузовского кампуса в микрорайоне Камская долина.
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