26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Число бюджетных мест в пермских техникумах увеличат в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году увеличат количество бюджетных мест в пермских техникумах
В 2025 году увеличат количество бюджетных мест в пермских техникумах Фото:

В Пермском крае в 2025 году планируется увеличить количество бюджетных мест в техникумах. Более того, ожидается строительство восьми новых общежитий в последующие три года. Об этом сообщает министерство образования Пермского края.

«В Пермском крае планируется значительно увеличить число бюджетных мест в техникумах и колледжах. Их количество поднимется на 1,4 тыс. мест — до 18,3 тысяч», — пишет издание «Текст».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае вдвое увеличили финансирование расширения и модернизации мер поддержки в отрасли образования. В 2025 году оно составит более 800 млн рублей. Планируется ремонт общежитий и учебных корпусов, а также возведение межвузовского кампуса в микрорайоне Камская долина. 

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В Пермском крае в 2025 году планируется увеличить количество бюджетных мест в техникумах. Более того, ожидается строительство восьми новых общежитий в последующие три года. Об этом сообщает министерство образования Пермского края. «В Пермском крае планируется значительно увеличить число бюджетных мест в техникумах и колледжах. Их количество поднимется на 1,4 тыс. мест — до 18,3 тысяч», — пишет издание «Текст». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае вдвое увеличили финансирование расширения и модернизации мер поддержки в отрасли образования. В 2025 году оно составит более 800 млн рублей. Планируется ремонт общежитий и учебных корпусов, а также возведение межвузовского кампуса в микрорайоне Камская долина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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