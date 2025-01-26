26 января 2025

Лукашенко лидирует на президентских выборах

Лукашенко набрал 86,82% голосов в выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Действующий президент побеждает с большим отрывом
Действующий президент побеждает с большим отрывом Фото:

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает, по предварительным результатам, 86,82% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко.

«По предварительным данным областных и минской городской комиссии… Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82%», — заявил Карпенко на брифинге. Данные были получены после подсчета голосов из всех регионов страны и столицы Минска.

В Беларуси накануне завершилось досрочное голосование на выборах президента Республики. По данным ЦИК страны за пять дней проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки. Уже сегодня, 26 января, проходит основной день голосования, где явка превысила 47% к 10:00. URA.RU рассказывает, как проходят выборы, какие регионы наиболее активные, кто побеждает, и как на это реагирует мир.

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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает, по предварительным результатам, 86,82% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко. «По предварительным данным областных и минской городской комиссии… Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82%», — заявил Карпенко на брифинге. Данные были получены после подсчета голосов из всех регионов страны и столицы Минска. В Беларуси накануне завершилось досрочное голосование на выборах президента Республики. По данным ЦИК страны за пять дней проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки. Уже сегодня, 26 января, проходит основной день голосования, где явка превысила 47% к 10:00. URA.RU рассказывает, как проходят выборы, какие регионы наиболее активные, кто побеждает, и как на это реагирует мир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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