Лукашенко лидирует на президентских выборах

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает, по предварительным результатам, 86,82% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко.
«По предварительным данным областных и минской городской комиссии… Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82%», — заявил Карпенко на брифинге. Данные были получены после подсчета голосов из всех регионов страны и столицы Минска.
В Беларуси накануне завершилось досрочное голосование на выборах президента Республики. По данным ЦИК страны за пять дней проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки. Уже сегодня, 26 января, проходит основной день голосования, где явка превысила 47% к 10:00. URA.RU рассказывает, как проходят выборы, какие регионы наиболее активные, кто побеждает, и как на это реагирует мир.
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