26 января 2025

Эксперт Фрумина: России нужен сильный рубль

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Слабый рубль разгоняет инфляцию, считает Фрумина
Слабый рубль разгоняет инфляцию, считает Фрумина Фото:

Для поддержания стабильности и развития российской экономики необходим сильный рубль. Укрепление национальной валюты важно для поддержки отечественных производителей, особенно в условиях необходимости закупок зарубежных деталей и оборудования. Об этом заявила Светлана Фрумина, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Поэтому стоит с настороженностью относиться к сигналам о преимуществах слабого рубля. Для решения текущих проблем возможна вариабельность, но если нам нужна стабильная и суверенная экономика — обязателен сильный рубль», — сказала Фрумина в интервью агентству «Прайм». Она подчеркивает, что слабый рубль приводит к увеличению стоимости импорта и стимулированию инфляции, что негативно сказывается на экономическом положении страны.

Кроме того, Фрумина отмечает, что политика ослабления рубля, несмотря на краткосрочные бюджетные выгоды от удешевления экспорта, в долгосрочной перспективе требует пересмотра государственных расходов и социальных выплат. Это необходимо для достижения целей национальных программ и проектов, зависящих от стабильности национальной валюты.

Умеренное ослабление рубля прогнозируют аналитики в 2025 году, хотя значительная девальвация не ожидается. Основными факторами, влияющими на курс рубля, будут действия Минфина и Центрального банка России, а также изменения в спросе на валюту со стороны импортеров.

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Для поддержания стабильности и развития российской экономики необходим сильный рубль. Укрепление национальной валюты важно для поддержки отечественных производителей, особенно в условиях необходимости закупок зарубежных деталей и оборудования. Об этом заявила Светлана Фрумина, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. «Поэтому стоит с настороженностью относиться к сигналам о преимуществах слабого рубля. Для решения текущих проблем возможна вариабельность, но если нам нужна стабильная и суверенная экономика — обязателен сильный рубль», — сказала Фрумина в интервью агентству «Прайм». Она подчеркивает, что слабый рубль приводит к увеличению стоимости импорта и стимулированию инфляции, что негативно сказывается на экономическом положении страны. Кроме того, Фрумина отмечает, что политика ослабления рубля, несмотря на краткосрочные бюджетные выгоды от удешевления экспорта, в долгосрочной перспективе требует пересмотра государственных расходов и социальных выплат. Это необходимо для достижения целей национальных программ и проектов, зависящих от стабильности национальной валюты. Умеренное ослабление рубля прогнозируют аналитики в 2025 году, хотя значительная девальвация не ожидается. Основными факторами, влияющими на курс рубля, будут действия Минфина и Центрального банка России, а также изменения в спросе на валюту со стороны импортеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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