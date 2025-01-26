Вековую электростанцию Челябинска хотят сделать объектом культурного наследия

В Государственный реестр объектов культурного наследия планируют включить здание «Челябинской ГРЭС». Об этом рассказал Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
«По результатам государственной историко-культурной экспертизы, здание „Челябинской ГРЭС“ предлагается включить в Госреестр как объект культурного наследия регионального значения. Здание станции, построенное в стиле конструктивизма, представляет архитектурно-историческую ценность», — говорится в сообщении комитета.
Строительство станции начали в 1927 году, а в 1930-м запустили первую турбину. На сегодняшний день данная станция представляет собой ключевой элемент системы теплоснабжения Челябинска. Она обеспечивает отопление Центрального, Калининского, Курчатовского и Советского районов города.
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