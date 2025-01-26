26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Вековую электростанцию Челябинска хотят сделать объектом культурного наследия

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция является одним из основных источников теплоснабжения Челябинска
Станция является одним из основных источников теплоснабжения Челябинска Фото:

В Государственный реестр объектов культурного наследия планируют включить здание «Челябинской ГРЭС». Об этом рассказал Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

«По результатам государственной историко-культурной экспертизы, здание „Челябинской ГРЭС“ предлагается включить в Госреестр как объект культурного наследия регионального значения. Здание станции, построенное в стиле конструктивизма, представляет архитектурно-историческую ценность», — говорится в сообщении комитета.

Строительство станции начали в 1927 году, а в 1930-м запустили первую турбину. На сегодняшний день данная станция представляет собой ключевой элемент системы теплоснабжения Челябинска. Она обеспечивает отопление Центрального, Калининского, Курчатовского и Советского районов города.

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В Государственный реестр объектов культурного наследия планируют включить здание «Челябинской ГРЭС». Об этом рассказал Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. «По результатам государственной историко-культурной экспертизы, здание „Челябинской ГРЭС“ предлагается включить в Госреестр как объект культурного наследия регионального значения. Здание станции, построенное в стиле конструктивизма, представляет архитектурно-историческую ценность», — говорится в сообщении комитета. Строительство станции начали в 1927 году, а в 1930-м запустили первую турбину. На сегодняшний день данная станция представляет собой ключевой элемент системы теплоснабжения Челябинска. Она обеспечивает отопление Центрального, Калининского, Курчатовского и Советского районов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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