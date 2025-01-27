СК объявил в розыск рэпера Моргенштерна*

Следственный комитет (СК) объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) за нарушения установленных правил деятельности иноагента. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, <...> следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. Отмечается, что уголовное дело в отношении репера возбуждено за нарушение правил деятельности иностранного агента.
Адвокат артиста Сергей Жорин пока не подтвердил, но и не опроверг сведения о процессе. По его словам, у следователей нет достаточных оснований для объявления репера в розыск.
Ранее прокуратура Москвы наложила арест на недвижимость, принадлежащую Моргенштерну. В список арестованного имущества вошли дом, земельный участок и другие объекты, которые находятся в собственности иноагента, передает RT.
*Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом
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