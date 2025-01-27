СК объявил в розыск рэпера Моргенштерна*

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СК объявил Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск
СК объявил Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск Фото:

Следственный комитет (СК) объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) за нарушения установленных правил деятельности иноагента. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, <...> следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. Отмечается, что уголовное дело в отношении репера возбуждено за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Адвокат артиста Сергей Жорин пока не подтвердил, но и не опроверг сведения о процессе. По его словам, у следователей нет достаточных оснований для объявления репера в розыск.

Ранее прокуратура Москвы наложила арест на недвижимость, принадлежащую Моргенштерну. В список арестованного имущества вошли дом, земельный участок и другие объекты, которые находятся в собственности иноагента, передает RT.

*Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом

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Следственный комитет (СК) объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) за нарушения установленных правил деятельности иноагента. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, <...> следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. Отмечается, что уголовное дело в отношении репера возбуждено за нарушение правил деятельности иностранного агента. Адвокат артиста Сергей Жорин пока не подтвердил, но и не опроверг сведения о процессе. По его словам, у следователей нет достаточных оснований для объявления репера в розыск. Ранее прокуратура Москвы наложила арест на недвижимость, принадлежащую Моргенштерну. В список арестованного имущества вошли дом, земельный участок и другие объекты, которые находятся в собственности иноагента, передает RT. *Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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