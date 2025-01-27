Штрафы до 500 тысяч: в Госдуме решили жестче наказывать за грязь в квартирах

В Госдуме предложили ужесточить штрафы за нарушение санитарных норм в жилых и общественных помещениях. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что разрабатывается законопроект, предусматривающий увеличение штрафов до 500 тысяч рублей.
«На основании поступающих обращений и в рамках полномочий депутатами Госдумы ФС РФ разрабатывается проект федерального закона „О внесении изменений в КоАП РФ“», — рассказал Колунов, его слова передает РИА Новости. По его словам, новый законопроект нацелен на усиление ответственности граждан, должностных лиц, предпринимателей без регистрации юридического лица и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в использовании жилых и общественных помещений, а также зданий, сооружений и транспортных средств.
Заместитель председателя сообщил, что в соответствии с проектом, который находится на стадии разработки, предусмотрены штрафы для физических лиц в размере до 25 тысяч рублей и для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Колунов считает, что существующие штрафы для физических лиц в размере от 500 до 1500 рублей неэффективны для предотвращения нарушений.
Колунов направил письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением о пересмотре нормативных актов. В документе подчеркивается, что нововведения в законодательство могут уменьшить количество правонарушений и укрепят защиту прав законопослушных граждан.
В декабре 2024 года Колунов выразил мнение о том, что за скопление мусора и создание свалок в жилых помещениях следует изымать жилье у виновных. Он предложил восстановить данное положение в законодательстве. Парламентарий отметил, что критерии антисанитарии для применения такой меры должен разработать Роспотребнадзор.
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