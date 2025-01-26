26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

На пожаре в тюменской деревне погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом находился на улице Центральной
Сгоревший дом находился на улице Центральной Фото:

В деревне Новые Юрты (Тюменская область) на пожаре в ночь на 27 января погиб человек. О трагедии сообщили в Управлении МЧС региона.

«Сегодня в третьем часу ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома, расположенного в деревне Новые Юрты по улице Центральной. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается.

К моменту прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнем
К моменту прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнем
Фото:

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В деревне Новые Юрты (Тюменская область) на пожаре в ночь на 27 января погиб человек. О трагедии сообщили в Управлении МЧС региона. «Сегодня в третьем часу ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома, расположенного в деревне Новые Юрты по улице Центральной. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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