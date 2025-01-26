Сгоревший дом находился на улице Центральной
В деревне Новые Юрты (Тюменская область) на пожаре в ночь на 27 января погиб человек. О трагедии сообщили в Управлении МЧС региона.
«Сегодня в третьем часу ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома, расположенного в деревне Новые Юрты по улице Центральной. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается.
К моменту прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнем
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