Эфиопия отказалась делиться с Россией гражданскими самолетами

На двусторонней встрече представителей Эфиопии и России, прошедшей в прошлом месяце, обсуждался вопрос в предоставлении эфиопских гражданских самолетов в аренду. Ethiopian Airlines Group отказало в лизинге суден. Об этом сообщает местное издание Capital.
"Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев решительно опроверг сообщения о том, что авиакомпания ведет переговоры о сдаче самолетов в аренду России. <...> Эта тема была поднята в ходе двусторонней встречи официальных лиц Эфиопии и России, состоявшейся в прошлом месяце, где обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в области авиации", — пишет AddisInsight. В Управлениии гражданской авиации Эфиопии (ECAA) пояснили, что ведомство не имеет полномочий давать национальному перевозчику Ethiopian Airlines распоряжения по вопросам лизинга воздушных судов.
Тасев уточнил, что компания не проводила предметных переговоров с российской стороной и не заключала никаких соглашений. Он добавил, что Ethiopian Airlines поддерживает тесные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами и работает в рамках международного регулирования и законодательства США.
По словам представителя ECAA, авиакомпания не готова брать на себя риски, связанные с возможным нарушением санкционных ограничений. Кроме того, в Ethiopian Airlines подчеркнули, что перевозчик также ищет дополнительные воздушные суда для удовлетворения растущего спроса на грузовые и пассажирские перевозки.
Как ранее информировал портал CH-Aviation со ссылкой на соответствующее ведомство, российская сторона проявила интерес к аренде воздушных судов с техническим обслуживанием у авиакомпании Ethiopian Airlines, а также выступила с предложением о сотрудничестве в сфере технического обслуживания авиационной техники. Согласно данным издания, обсуждение этих вопросов состоялось 29 июля в Аддис-Абебе: российская делегация под руководством торгового представителя в Эфиопии Ярослава Тарасюка провела встречу с генеральным директором ECAA Йоханнесом Аберой.
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