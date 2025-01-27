Врач раскрыл, как не заболеть в разгар гриппа и ОРВИ

Для предотвращения риска заражения ОРВИ нужно избегать мест с большой концентрацией людей и отдавать предпочтение прогулкам на свежем воздухе в природной среде. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Семен Гальперин.
«Вместо того, чтобы посещать какие-то мероприятия, где появляются скопления людей, просто гуляйте на свежем воздухе, на природе, там, где вирус не может размножаться», — рассказал врач в интервью радио Sputnik. Он отметил, что основным методом лечения вирусных инфекций являются отдых, покой и регулярное употребление жидкости.
По словам Гальперина, не существует специфических профилактических мер, обеспечивающих стопроцентную гарантию от заражения. Каждый год появляются новые штаммы вирусов, включая грипп, против которых текущие вакцины могут быть неэффективны.
Ранее эксперт из лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что в зимний период иммунная система человека ослабевает, поэтому повышается риск заражения ОРВИ. Она также отметила, что регулярное проветривание и влажная уборка в помещениях эффективно снижают уровень патогенов в воздухе, передает RT.
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