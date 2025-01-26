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В Челябинске жители блокадного Ленинграда получат выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты получат 57 человек (архивное фото)
Выплаты получат 57 человек (архивное фото) Фото:

В Челябинске жители блокадного Ленинграда, а также участники Ленинградского и Волховского фронтов получат выплаты. Об этом 27 января заявил Сергей Авдеева, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU. 

«На этой неделе поздравляем участников Ленинградского и Волховского фронтов. Они и жители блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в Челябинске, получат выплаты», — рассказал Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В Челябинске сегодня проживает 55 жителей блокадного Ленинграда и два участника Ленинградского и Волховский фронтов. 

В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы — праздник, который объединяет поколения. 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

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В Челябинске жители блокадного Ленинграда, а также участники Ленинградского и Волховского фронтов получат выплаты. Об этом 27 января заявил Сергей Авдеева, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU.  «На этой неделе поздравляем участников Ленинградского и Волховского фронтов. Они и жители блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в Челябинске, получат выплаты», — рассказал Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В Челябинске сегодня проживает 55 жителей блокадного Ленинграда и два участника Ленинградского и Волховский фронтов.  В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы — праздник, который объединяет поколения. 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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