В Челябинске жители блокадного Ленинграда получат выплаты

В Челябинске жители блокадного Ленинграда, а также участники Ленинградского и Волховского фронтов получат выплаты. Об этом 27 января заявил Сергей Авдеева, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU.
«На этой неделе поздравляем участников Ленинградского и Волховского фронтов. Они и жители блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в Челябинске, получат выплаты», — рассказал Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В Челябинске сегодня проживает 55 жителей блокадного Ленинграда и два участника Ленинградского и Волховский фронтов.
В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы — праздник, который объединяет поколения. 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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