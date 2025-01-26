В тюменском районе, отданном под КРТ, построят новые дороги

На указанном участке проведут комплексное развитие территории
В Тюмени в Зареке построят новые дороги в районе улиц Береговой — Мысовской– Газовиков. На указанном участке проведут комплексное развитие территории (КРТ). Такая информация указана на портале ГИС ЕГРЗ.
«Строительство автомобильных дорог в районе улиц Береговая-Мысовская-Газовиков города Тюмени. Результат государственной экспертизы — положительное заключение. Застройщик — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени», — указано на портале.
Ранее URA.RU писало, что в Зареке проведут КРТ на участке 29 гектаров. На этой территории уже начали изымать участки.
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