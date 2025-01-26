26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

В тюменском районе, отданном под КРТ, построят новые дороги

В Тюмени в Зареке построят новые дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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На указанном участке проведут комплексное развитие территории
На указанном участке проведут комплексное развитие территории Фото:

В Тюмени в Зареке построят новые дороги в районе улиц Береговой — Мысовской– Газовиков. На указанном участке проведут комплексное развитие территории (КРТ). Такая информация указана на портале ГИС ЕГРЗ.

«Строительство автомобильных дорог в районе улиц Береговая-Мысовская-Газовиков города Тюмени. Результат государственной экспертизы — положительное заключение. Застройщик — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени», — указано на портале.

Ранее URA.RU писало, что в Зареке проведут КРТ на участке 29 гектаров. На этой территории уже начали изымать участки.

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В Тюмени в Зареке построят новые дороги в районе улиц Береговой — Мысовской– Газовиков. На указанном участке проведут комплексное развитие территории (КРТ). Такая информация указана на портале ГИС ЕГРЗ. «Строительство автомобильных дорог в районе улиц Береговая-Мысовская-Газовиков города Тюмени. Результат государственной экспертизы — положительное заключение. Застройщик — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени», — указано на портале. Ранее URA.RU писало, что в Зареке проведут КРТ на участке 29 гектаров. На этой территории уже начали изымать участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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