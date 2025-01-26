По итогам 2024 года спрос тюменцев на недвижимость за рубежом вырос на 23,6%. При этом Турция сменила ОАЭ на посту лидера по спросу, заняв почти 40% от всего объема. Об этом URA.RU рассказа директор департамента по развитию франчайзинговой сети федеральной компании «Этажи» Ольга Половникова.
«Покупка недвижимости в других странах стала значительно проще, в том числе на фоне развития различного рода онлайн сервисов. Изменение спроса среди тюменцев фактически повторяет общероссийские тренды, когда растет популярность вложений в турецкую недвижимость и тайскую недвижимость и сохраняется относительно высокий интерес к недвижимости в ОАЭ», — прокомментировала Половникова итоги года.
В целом, распределение спроса на зарубежную недвижимость среди тюменцев выглядит так:
- Турция - 39,3% от всего объема зарубежных заявок;
- ОАЭ - 25,2%;
- Тайланд - 16,6%;
- Северный Кипр - 9,7%;
- Казахстан - 6,4%.
Оставшиеся 2,8% распределились между другими направлениями, в том числе на покупку недвижимости в странах СНГ, пояснила URA.RU Половникова. Она отметила, что за год до этого лидером по спросу были Арабские Эмираты, занимавшие 38% от полного объема спроса.
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