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В каких странах тюменцы покупают зарубежную недвижимость. Видео

Турция обогнала ОАЭ по спросу на зарубежное жилье в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего зарубежного жилья тюменцы покупают в Турции
Больше всего зарубежного жилья тюменцы покупают в Турции Фото:

По итогам 2024 года спрос тюменцев на недвижимость за рубежом вырос на 23,6%. При этом Турция сменила ОАЭ на посту лидера по спросу, заняв почти 40% от всего объема. Об этом URA.RU рассказа директор департамента по развитию франчайзинговой сети федеральной компании «Этажи» Ольга Половникова.

«Покупка недвижимости в других странах стала значительно проще, в том числе на фоне развития различного рода онлайн сервисов. Изменение спроса среди тюменцев фактически повторяет общероссийские тренды, когда растет популярность вложений в турецкую недвижимость и тайскую недвижимость и сохраняется относительно высокий интерес к недвижимости в ОАЭ», — прокомментировала Половникова итоги года.

В целом, распределение спроса на зарубежную недвижимость среди тюменцев выглядит так:

  • Турция - 39,3% от всего объема зарубежных заявок;
  • ОАЭ - 25,2%;
  • Тайланд - 16,6%;
  • Северный Кипр - 9,7%;
  • Казахстан - 6,4%.

Оставшиеся 2,8% распределились между другими направлениями, в том числе на покупку недвижимости в странах СНГ, пояснила URA.RU Половникова. Она отметила, что за год до этого лидером по спросу были Арабские Эмираты, занимавшие 38% от полного объема спроса.

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По итогам 2024 года спрос тюменцев на недвижимость за рубежом вырос на 23,6%. При этом Турция сменила ОАЭ на посту лидера по спросу, заняв почти 40% от всего объема. Об этом URA.RU рассказа директор департамента по развитию франчайзинговой сети федеральной компании «Этажи» Ольга Половникова. «Покупка недвижимости в других странах стала значительно проще, в том числе на фоне развития различного рода онлайн сервисов. Изменение спроса среди тюменцев фактически повторяет общероссийские тренды, когда растет популярность вложений в турецкую недвижимость и тайскую недвижимость и сохраняется относительно высокий интерес к недвижимости в ОАЭ», — прокомментировала Половникова итоги года. В целом, распределение спроса на зарубежную недвижимость среди тюменцев выглядит так: Оставшиеся 2,8% распределились между другими направлениями, в том числе на покупку недвижимости в странах СНГ, пояснила URA.RU Половникова. Она отметила, что за год до этого лидером по спросу были Арабские Эмираты, занимавшие 38% от полного объема спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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