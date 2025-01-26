Два миллиона затребует прокуратура с рыбаков в ХМАО

Браконьеры из Нефтеюганского района (ХМАО) стали подсудимыми по двум уголовным статьям за вылов краснокнижных стерляди и осетра, теперь им грозит возмещение нанесенного ущерба в два миллиона рублей. Преступление выявила природоохранная прокуратура, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«В августе 2024 года обвиняемые с использованием плавной рыболовной сети и моторной лодки осуществили незаконную добычу четырех особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. 37 особей стерляди и 11 особей иных водных биоресурсов», — сообщили агентству в прокуратуре ХМАО.
Ущерб от их рыбалки составил более двух миллионов рублей. Дела за незаконный вылов рыбы с помощью запрещенного орудия и незаконную добычу особо ценных ресурсов направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура также планирует взыскать с рыбаков сумму причиненного ущерба.
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