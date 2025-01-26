26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Два миллиона затребует прокуратура с рыбаков в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбакам грозит срок за вылов краснокнижной рыбы
Рыбакам грозит срок за вылов краснокнижной рыбы Фото:

Браконьеры из Нефтеюганского района (ХМАО) стали подсудимыми по двум уголовным статьям за вылов краснокнижных стерляди и осетра, теперь им грозит возмещение нанесенного ущерба в два миллиона рублей. Преступление выявила природоохранная прокуратура, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«В августе 2024 года обвиняемые с использованием плавной рыболовной сети и моторной лодки осуществили незаконную добычу четырех особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. 37 особей стерляди и 11 особей иных водных биоресурсов», — сообщили агентству в прокуратуре ХМАО.

Ущерб от их рыбалки составил более двух миллионов рублей. Дела за незаконный вылов рыбы с помощью запрещенного орудия и незаконную добычу особо ценных ресурсов направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура также планирует взыскать с рыбаков сумму причиненного ущерба.

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Браконьеры из Нефтеюганского района (ХМАО) стали подсудимыми по двум уголовным статьям за вылов краснокнижных стерляди и осетра, теперь им грозит возмещение нанесенного ущерба в два миллиона рублей. Преступление выявила природоохранная прокуратура, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «В августе 2024 года обвиняемые с использованием плавной рыболовной сети и моторной лодки осуществили незаконную добычу четырех особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. 37 особей стерляди и 11 особей иных водных биоресурсов», — сообщили агентству в прокуратуре ХМАО. Ущерб от их рыбалки составил более двух миллионов рублей. Дела за незаконный вылов рыбы с помощью запрещенного орудия и незаконную добычу особо ценных ресурсов направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура также планирует взыскать с рыбаков сумму причиненного ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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