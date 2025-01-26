В Пермь возвращается дирижер Чижевский, возглавивший оркестр имени Светланова

Прославленный российский дирижер Филипп Чижевский возобновляет сотрудничество с Пермским театром оперы и балета. Музыкант, возглавивший в 2024 году Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова, даст в Перми концерт (6+) в начале февраля.
«После долгого перерыва Пермский театр оперы и балета продолжает сотрудничество с Филиппом Чижевским — одним из ведущих дирижеров современной России, художественным руководителем легендарного ГАСО им. Евгения Светланова. 2 февраля Филипп Чижевский продирижирует концертом оркестра театра, в программу которого вошла классика музыки ХХ века — сочинения Игоря Стравинского и Лучано Берио», — говорится на сайте Пермской оперы.
В пермском театре Чижевский в 2021 году был музыкальным руководителем постановки оперы Жоржа Бизе «Кармен». За эту работу он получил «Золотую маску». В 2023-м дирижер выпустил на пермской сцене премьеру «Летучего голландца» Рихарда Вагнера. Обе постановки Чижевский готовил в соавторстве с режиссером Константином Богомоловым.
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