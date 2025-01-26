26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Челябинская полиция начала спецоперацию. Видео

Челябинская полиция начала операцию «Нелегальный мигрант»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские начали операцию «Нелегальный мигрант»
Полицейские начали операцию «Нелегальный мигрант» Фото:

Полиция Челябинской области начала спецоперацию по выявлению нелегальных мигрантов. Ее проведение инициировал начальник областного главка Сергей Космачев, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Цель мероприятия — усиление контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан, осуществлением ими трудовой деятельности. А также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В текущем году в сфере миграции уже зафиксировано 36 преступлений, пресечено более 400 административных правонарушений. 71 иностранец выдворен из страны, еще для 125 человек закрыли въезд в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Челябинской области начала спецоперацию по выявлению нелегальных мигрантов. Ее проведение инициировал начальник областного главка Сергей Космачев, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Цель мероприятия — усиление контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан, осуществлением ими трудовой деятельности. А также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В текущем году в сфере миграции уже зафиксировано 36 преступлений, пресечено более 400 административных правонарушений. 71 иностранец выдворен из страны, еще для 125 человек закрыли въезд в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...