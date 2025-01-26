Полиция Челябинской области начала спецоперацию по выявлению нелегальных мигрантов. Ее проведение инициировал начальник областного главка Сергей Космачев, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Цель мероприятия — усиление контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан, осуществлением ими трудовой деятельности. А также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В текущем году в сфере миграции уже зафиксировано 36 преступлений, пресечено более 400 административных правонарушений. 71 иностранец выдворен из страны, еще для 125 человек закрыли въезд в РФ.
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