26 января 2025

Обновился топ самых дорогих квартир в Екатеринбурге: как они выглядят. Фото

В Екатеринбурге сдают квартиру за полмиллиона в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За одну из квартир придется платить полмиллиона в месяц
За одну из квартир придется платить полмиллиона в месяц Фото:

В Екатеринбурге выставили объявление о сдаче квартиры за полмиллиона в месяц. Судя по данным сервиса «Авито Недвижимость», новые апартаменты стали самыми дорогими для аренды в городе.

На первом месте в топе — четырехкомнатная квартира. Она расположена в нескольких минутах ходьбы от Дендрологического парка, стоимость аренды составляет 500 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, при въезде нужно будет внести залог — полмиллиона. Арендатор может проживать с детьми и животными. 

Чуть дешевле сдают «трешку», окна которой выходят на здание областного правительства. В месяц за нее нужно будет платить 400 тысяч рублей, также придется внести залог в таком же размере и комиссию — 200 тысяч рублей. Проживание с детьми запрещено.

Двухкомнатные апартаменты напротив башни «Исеть» замыкают тройку лидеров в топе самых дорогих арендных объектов. Квартиру сдают за 350 тысяч рублей в месяц, дополнительно нужно будет внести залог — 350 тысяч. Объект находится на десятом этаже, кроме жилых комнат там есть гардеробная, кухня-гостиная и три санузла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге выставили объявление о сдаче квартиры за полмиллиона в месяц. Судя по данным сервиса «Авито Недвижимость», новые апартаменты стали самыми дорогими для аренды в городе. На первом месте в топе — четырехкомнатная квартира. Она расположена в нескольких минутах ходьбы от Дендрологического парка, стоимость аренды составляет 500 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, при въезде нужно будет внести залог — полмиллиона. Арендатор может проживать с детьми и животными.  Чуть дешевле сдают «трешку», окна которой выходят на здание областного правительства. В месяц за нее нужно будет платить 400 тысяч рублей, также придется внести залог в таком же размере и комиссию — 200 тысяч рублей. Проживание с детьми запрещено. Двухкомнатные апартаменты напротив башни «Исеть» замыкают тройку лидеров в топе самых дорогих арендных объектов. Квартиру сдают за 350 тысяч рублей в месяц, дополнительно нужно будет внести залог — 350 тысяч. Объект находится на десятом этаже, кроме жилых комнат там есть гардеробная, кухня-гостиная и три санузла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...