В Екатеринбурге выставили объявление о сдаче квартиры за полмиллиона в месяц. Судя по данным сервиса «Авито Недвижимость», новые апартаменты стали самыми дорогими для аренды в городе.
На первом месте в топе — четырехкомнатная квартира. Она расположена в нескольких минутах ходьбы от Дендрологического парка, стоимость аренды составляет 500 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, при въезде нужно будет внести залог — полмиллиона. Арендатор может проживать с детьми и животными.
Чуть дешевле сдают «трешку», окна которой выходят на здание областного правительства. В месяц за нее нужно будет платить 400 тысяч рублей, также придется внести залог в таком же размере и комиссию — 200 тысяч рублей. Проживание с детьми запрещено.
Двухкомнатные апартаменты напротив башни «Исеть» замыкают тройку лидеров в топе самых дорогих арендных объектов. Квартиру сдают за 350 тысяч рублей в месяц, дополнительно нужно будет внести залог — 350 тысяч. Объект находится на десятом этаже, кроме жилых комнат там есть гардеробная, кухня-гостиная и три санузла.
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