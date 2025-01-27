Правительство проиндексировало соцвыплаты почти на 10%

Правительство РФ проиндексировало социальные выплаты на 9,5% с 1 февраля по поручению президента. Индексация затронет более 40 видов выплат, включая ежемесячные денежные выплаты ветеранам, чернобыльцам, Героям России и Труда, а также людям с инвалидностью.
«По поручению Президента с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий», — говорится в telegram-канале правительства. В списке находятся регулярные месячные финансовые выплаты, которые предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы, Героям России, Героям Труда, а также лицам с инвалидностью всех категорий.
Уточняется, что выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы будут индексироваться ежегодно. Ранее подобные выплаты не подлежали корректировке и оставались неизменными. Кроме того, страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров также будут скорректированы в соответствии с реальным уровнем инфляции за 2024 год. Перерасчет пенсий произойдет с учетом январской инфляции, а соответствующие выплаты будут осуществлены в феврале.
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