В Екатеринбурге таксист избил подростка и пожаловался на него полицейским

27 января 2025 в 13:29 Размер текста - 17 +

Мужчина вез подростка до бабушки, но все закончилось стычкой Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 36-летний агрессивный таксист напал на 16-летнего подростка Кирилла (имя изменено), у которого не получалось оплатить проезд. Инцидент произошел в феврале прошлого года, но недавно стало известно, что против юноши возбудили уголовное дело. Подробности истории URA.RU рассказала мама парня. В тот день ее сын поехал к бабушке. В пути он сказал, что хочет оплатить поездку переводом на карту. Таксист согласился. «[Кирилл] перевел деньги, но в банке, видимо, произошел сбой, операция не прошла. Когда они приехали на точку, мой мальчик вышел из машины, думая, что рассчитался. Таксист его догнал и стал грубить. В итоге они вернулись в машину, где [Кирилл] позвонил моей сестре, попросил помочь с оплатой. Все это время таксист продолжал высказываться нецензурными словами и ударил сына в подбородок», — сообщила женщина. Водитель требовал с парня двойную оплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После оплаты таксист потребовал от Кирилла еще столько же денег, заявила собеседница. Парень отказался и попытался выйти из авто. Но шофер схватил его за сумку и порвал ее. На улице началась словесная перепалка. К ним подошли прохожие, которые заступились за Кирилла, уверяет женщина. «Потом водитель замахнулся, но мой сын ударил первым. От удара он упал, ему помогли встать. После этого мужчина разбил губы и нос [Кириллу]. Затем их обоих увезли в отдел полиции. С сына взяли объяснение, а таксист написал заявление», — вспоминает мама Кирилла. Силовики несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. В январе семья узнала, что Кирилла все же обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда (ч. 1 ст. 112 УК РФ). «Мой сын пытался выйти на контакт, но водитель лишь ухмыляется, говорит, что будет решать все через суд. На очной ставке мужчина врал, что его якобы избивали аж втроем, таскали по снегу, а [Кирилла] он вообще не трогал. Сейчас он подал иск на возмещение вреда в 200 тысяч рублей», — заключила женщина. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД РФ по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Оперативно связаться с таксистом не удалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 36-летний агрессивный таксист напал на 16-летнего подростка Кирилла (имя изменено), у которого не получалось оплатить проезд. Инцидент произошел в феврале прошлого года, но недавно стало известно, что против юноши возбудили уголовное дело. Подробности истории URA.RU рассказала мама парня. В тот день ее сын поехал к бабушке. В пути он сказал, что хочет оплатить поездку переводом на карту. Таксист согласился. «[Кирилл] перевел деньги, но в банке, видимо, произошел сбой, операция не прошла. Когда они приехали на точку, мой мальчик вышел из машины, думая, что рассчитался. Таксист его догнал и стал грубить. В итоге они вернулись в машину, где [Кирилл] позвонил моей сестре, попросил помочь с оплатой. Все это время таксист продолжал высказываться нецензурными словами и ударил сына в подбородок», — сообщила женщина. После оплаты таксист потребовал от Кирилла еще столько же денег, заявила собеседница. Парень отказался и попытался выйти из авто. Но шофер схватил его за сумку и порвал ее. На улице началась словесная перепалка. К ним подошли прохожие, которые заступились за Кирилла, уверяет женщина. «Потом водитель замахнулся, но мой сын ударил первым. От удара он упал, ему помогли встать. После этого мужчина разбил губы и нос [Кириллу]. Затем их обоих увезли в отдел полиции. С сына взяли объяснение, а таксист написал заявление», — вспоминает мама Кирилла. Силовики несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. В январе семья узнала, что Кирилла все же обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда (ч. 1 ст. 112 УК РФ). «Мой сын пытался выйти на контакт, но водитель лишь ухмыляется, говорит, что будет решать все через суд. На очной ставке мужчина врал, что его якобы избивали аж втроем, таскали по снегу, а [Кирилла] он вообще не трогал. Сейчас он подал иск на возмещение вреда в 200 тысяч рублей», — заключила женщина. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД РФ по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Оперативно связаться с таксистом не удалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.