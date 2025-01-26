В тюменских школах и детсадах классы и группы закрывают на карантин

В школах Тюменской области десять классов отправили на карантин, еще пять групп в детских садах закрыли из-за высокой заболеваемости. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«По состоянию на 27 января в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости десять классов, в которых обучается 262 человека. В детских садах в связи с заболеваемостью закрыто пять групп», — рассказали URA.RU в инфоцентре.
Ранее URA.RU писало, что в регионе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Доля вирусов гриппа составила 12%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!