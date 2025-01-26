26 января 2025
25 января 2025

В тюменских школах и детсадах классы и группы закрывают на карантин

В Тюменской области на дистант отправили 260 школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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260 школьников отправили на дистант
260 школьников отправили на дистант Фото:

В школах Тюменской области десять классов отправили на карантин, еще пять групп в детских садах закрыли из-за высокой заболеваемости. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. 

«По состоянию на 27 января в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости десять классов, в которых обучается 262 человека. В детских садах в связи с заболеваемостью закрыто пять групп», — рассказали URA.RU в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что в регионе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Доля вирусов гриппа составила 12%.

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В школах Тюменской области десять классов отправили на карантин, еще пять групп в детских садах закрыли из-за высокой заболеваемости. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства.  «По состоянию на 27 января в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости десять классов, в которых обучается 262 человека. В детских садах в связи с заболеваемостью закрыто пять групп», — рассказали URA.RU в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что в регионе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Доля вирусов гриппа составила 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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