В Тюменской области жители стали чаще болеть гриппом

В Тюменской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Люди начали чаще болеть и гриппом. Такие данные URA.RU передает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.
«За прошедшую неделю с 6 по 12 января отмечено увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Отмечается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, c преобладанием в структуре гриппа А», — поделились подробностями в ведомстве.
Как ранее писало URA.RU, в конце 2024года в регионе фиксировалось повышение заболеваемости коронавирусом. В больницы за месяц были госпитализированы почти 250 человек.
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