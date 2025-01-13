В Тюменской области жители стали чаще болеть гриппом

В Тюменской области увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
© Служба новостей «URA.RU»
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В конце 2024 года заболеваемость ОРВИ снижалась
В конце 2024 года заболеваемость ОРВИ снижалась Фото:

В Тюменской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Люди начали чаще болеть и гриппом. Такие данные URA.RU передает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

«За прошедшую неделю с 6 по 12 января отмечено увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Отмечается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, c преобладанием в структуре гриппа А», — поделились подробностями в ведомстве.

Как ранее писало URA.RU, в конце 2024года в регионе фиксировалось повышение заболеваемости коронавирусом. В больницы за месяц были госпитализированы почти 250 человек.

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В Тюменской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Люди начали чаще болеть и гриппом. Такие данные URA.RU передает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области. «За прошедшую неделю с 6 по 12 января отмечено увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Отмечается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, c преобладанием в структуре гриппа А», — поделились подробностями в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, в конце 2024года в регионе фиксировалось повышение заболеваемости коронавирусом. В больницы за месяц были госпитализированы почти 250 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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