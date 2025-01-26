В городах-юбилярах Ямала на День оленевода обещают экстрим и много новинок

В Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске уделяют особое внимание к подготовке к празднованию Дня оленевода. Жителей и гостей региона ждут экстремальные спортивные игры и обновленная территория на озере Ханто, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
«Особое внимание в этом году будет уделено городам юбилярам: Салехарду, Новому Уренгою и Ноябрьску. Например, в Ноябрьске праздник пройдет на обновленной территории озера Ханто. Впервые на Ямале в окружной столице пройдет Всероссийский турнир по снежному волейболу, а в газовой столице — фристайл на снегоходах», — сказано на сайте окружного правительства.
Отметят праздник в 11 муниципалитетах и в 25 населенных пунктах. Празднования начнутся с 22 февраля и продлятся до 21 апреля.
В Новом Уренгое День оленевода запланирован на 8 и 9 марта. «Площадка проведения праздника не изменится. Его организуют, как и в прошлом году, на территории пляжа в районе реки Седэяха. Эта локация понравилась горожанам», — рассказал URA.RU источник в политических кругах. В городе рассматривают возможность организации бесплатного автобуса до места проведения праздника.
По словам собеседника, в Новом Уренгое организуют много активностей для детей. Новинкой станет участие юных жителей в сборке и разборке мини-чумов. В городе также оборудуют фотозоны, проведут ярмарки и концерты, на которых исполнят песни народов Севера.
Ранее URA.RU рассказывало, как в городах Ямала готовятся ко Дню оленевода. Ожидается, что в Салехарде комментировать гонки на оленьих упряжках пригласят главного спортивного комментатора страны Дмитрия Губерниева.
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