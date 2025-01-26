Шадринский депутат переделал детсад, но к нему появились вопросы у прокуратуры

Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) столкнулся с проблемами из-за своего бизнеса. Политик купил у администрации помещение якобы бывшего детского сада, начал его перестраивать, что не понравилось местным жителям и сотрудникам прокуратуры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры из политических кругов Шадринска.
«У нас в Шадринске коммерсант незаконно переоборудует помещение (в результате может произойти обрушение здания). Сделал много других незаконных вещей: перенес вход, повесил воздухоотводы, сделал кронштейны для установки промышленных кондиционеров. По итогу прокурор внес на имя главы Шадринска представление, чтобы все было возвращено в прежнее состояние», — рассказывают URA.RU источники. По версии инсайдеров, речь идет о депутате Анатолии Педошенко.
Как рассказывают URA.RU местные жители, их проблемы начались тогда, когда на улице Комсомольская, 23 (именно там находится помещение бизнесмена) выкупили детский сад. Его отдали в частные руки. Жителей возмутило то, что стройка там проводилась без соблюдения закона. Якобы собственник убрал слой бетонного пола, тем самым ослабил всю конструкцию. Бизнесмен рядом с домом установил септик. Это также возмутило шадринцев, которые утверждают, что он строился без учета санитарных норм. Как утверждают местные жители, это может привести к появлению инфекций.
Как сообщается в ответе от прокуратуры, который есть в распоряжении URA.RU, они будут держать на контроле выполнение местными властями работ по устранению нарушений и приведению объекта недвижимости в первоначальное состояние. В распоряжении редакции также есть решение мэрии Шадринска. Власти также просят вернуть помещение в прежнее состояние.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Шадринска. В мэрии сообщили, что информацию уточнят. Корреспондент также пыталась получить комментарий от помощника депутата Педошенко. Но журналисту никто не ответил.
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