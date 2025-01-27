Миллиардер нацелился на «хлебные» активы свердловских властей

Холдинг «Уралагрогрупп» претендует на свердловские мукомольные предприятия

28 января 2025 в 08:47 Размер текста - 17 +

Речь идет о продаже Агентства по развитию рынка продовольствия и «Хлебной базы №65» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На акции Агентства по развитию рынка продовольствия в Свердловской области и «Хлебной базы №65», выставляемые на продажу с подачи депутатов заксобрания, претендует «Уральская агропромышленная группа» (УАГ), соучредителем которой является известный в УрФО миллиардер Андрей Петров. Об этом URA.RU рассказали два источника, близкие к сельхозотрасли. «Оба предприятия входят в круг интересов Петрова и УАГ», — рассказал один собеседник. «Тоже слышал, что он [Петров] будет участвовать [в торгах]», — добавил другой. Как ранее сообщало URA.RU, продать планируется 100% акций Агентства и 25% +1 акция «Хлебной базы №65» (входит в Агентство), которые принадлежат областному правительству. При этом по оценкам экспертов, цена может быть завышена: агентство хотят продать за 858 млн (согласно данным СБИС, стоимость составляет 450 млн), хлебную базу — за 313,4 млн рублей (согласно СБИС, 74 млн). «Вряд ли будет много желающих выкупить активы по такой цене, поэтому скорее всего продавать будут не через торги», — добавил один из собеседников. Среди акционеров «Хлебной базы №65» есть депутат заксо Вячеслав Вегнер, ему принадлежат 13%. Один из источников URA.RU поделился, что Вегнер якобы ожидает от Петрова предложения и готов избавиться от этого актива, «чтобы выгодно выйти в кэш». В беседе с корреспондентом сам Вегнер признался, что действительно готов продать долю, но заявил, что на него с таким предложением не выходили. Более того, Вегнер обозначил, что в числе тех, кто сомневается, удастся ли продать акции по такой цене. URA.RU обратилось в УАГ за комментарием по теме. Ответ ожидается. В Свердловской области холдинг управляет птицефабрикой «Рефтинской», которая в 2021 году была под угрозой закрытия из-за финансовых проблем. В январе 2024-го УАГ приобрела более 40% акций крупного производителя и переработчика мяса птицы — агрохолдинга АО «Равис» — птицефабрику «Сосновская» в Челябинской области. Среди других активов, где Петров выступает совладельцем, также значатся «Хлебокомбинат №1», Курганский свиноводческий комплекс, ООО «Зауральские баранки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На акции Агентства по развитию рынка продовольствия в Свердловской области и «Хлебной базы №65», выставляемые на продажу с подачи депутатов заксобрания, претендует «Уральская агропромышленная группа» (УАГ), соучредителем которой является известный в УрФО миллиардер Андрей Петров. Об этом URA.RU рассказали два источника, близкие к сельхозотрасли. «Оба предприятия входят в круг интересов Петрова и УАГ», — рассказал один собеседник. «Тоже слышал, что он [Петров] будет участвовать [в торгах]», — добавил другой. Как ранее сообщало URA.RU, продать планируется 100% акций Агентства и 25% +1 акция «Хлебной базы №65» (входит в Агентство), которые принадлежат областному правительству. При этом по оценкам экспертов, цена может быть завышена: агентство хотят продать за 858 млн (согласно данным СБИС, стоимость составляет 450 млн), хлебную базу — за 313,4 млн рублей (согласно СБИС, 74 млн). «Вряд ли будет много желающих выкупить активы по такой цене, поэтому скорее всего продавать будут не через торги», — добавил один из собеседников. Среди акционеров «Хлебной базы №65» есть депутат заксо Вячеслав Вегнер, ему принадлежат 13%. Один из источников URA.RU поделился, что Вегнер якобы ожидает от Петрова предложения и готов избавиться от этого актива, «чтобы выгодно выйти в кэш». В беседе с корреспондентом сам Вегнер признался, что действительно готов продать долю, но заявил, что на него с таким предложением не выходили. Более того, Вегнер обозначил, что в числе тех, кто сомневается, удастся ли продать акции по такой цене. URA.RU обратилось в УАГ за комментарием по теме. Ответ ожидается. В Свердловской области холдинг управляет птицефабрикой «Рефтинской», которая в 2021 году была под угрозой закрытия из-за финансовых проблем. В январе 2024-го УАГ приобрела более 40% акций крупного производителя и переработчика мяса птицы — агрохолдинга АО «Равис» — птицефабрику «Сосновская» в Челябинской области. Среди других активов, где Петров выступает совладельцем, также значатся «Хлебокомбинат №1», Курганский свиноводческий комплекс, ООО «Зауральские баранки».