Власти Челябинска разрешили строить новый ЖК с магазинами на ЧМЗ. Скрин

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Новый ЖК с торговыми объектами появится по улице Журова, на территории с развитой инфраструктурой
Новый ЖК с торговыми объектами появится по улице Журова, на территории с развитой инфраструктурой Фото:

Мэрия одобрила строительство нового жилого комплекса с магазинами на первом этаже в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии Челябинска.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — многоквартирного дома с магазинами в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития. Объект будет расположен по улице Жукова, 40 в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Согласно кадастровой карте, площадь нового многоквартирного дома составит 2 тысячи 370 квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка под застройку — 4 миллиона 172 тысячи рублей. Территориально объект расположен в зоне многоквартирных домов с объектами торгово-развлекательного назначения на первом этаже.

Согласно сервису «Сбис», владельцем компании-застройщика «Верста» является Елена Щукина, директором — Никита Щукин. Компания была основана 4 декабря 2020 года. На СЗ ООО «Верста» зарегистрировало 12 видов деятельности, среди них — строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, разборка и снос зданий, строительные работы нескольких видов. Также компания может заниматься свайными и работами и строительством фундаментов. Кроме того, застройщик может осуществлять покупку и продажу собственного недвижимого имущества.

Новый ЖК с торговыми объектами разрешили построить на ЧМЗ
Новый ЖК с торговыми объектами разрешили построить на ЧМЗ
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Мэрия одобрила строительство нового жилого комплекса с магазинами на первом этаже в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии Челябинска. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — многоквартирного дома с магазинами в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития. Объект будет расположен по улице Жукова, 40 в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Согласно кадастровой карте, площадь нового многоквартирного дома составит 2 тысячи 370 квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка под застройку — 4 миллиона 172 тысячи рублей. Территориально объект расположен в зоне многоквартирных домов с объектами торгово-развлекательного назначения на первом этаже. Согласно сервису «Сбис», владельцем компании-застройщика «Верста» является Елена Щукина, директором — Никита Щукин. Компания была основана 4 декабря 2020 года. На СЗ ООО «Верста» зарегистрировало 12 видов деятельности, среди них — строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, разборка и снос зданий, строительные работы нескольких видов. Также компания может заниматься свайными и работами и строительством фундаментов. Кроме того, застройщик может осуществлять покупку и продажу собственного недвижимого имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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