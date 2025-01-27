В одном из районов Челябинска 28 января почти на сутки отключат воду

В части домов Советского района Челябинска 28 января с 09:00 до 24:00 отключат воду из-за проведения плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«28 января с 09:00 до 24:00 часов в связи с проведением плановых работ на водоводе будет отключено водоснабжение в части домов Советского района. Жителей просят сделать необходимый запас воды», — сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале.
Под отключение воды 28 января в Советском районе Челябинска попадут дома и социальные объекты по следующим адресам:
- улица Блюхера, 5, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 13, 17, 21, 31, 32, 40;
- улица Доватора, 1г;
- улица Омская, 42;
- улица Профинтерна, 50;
- улица Разина, 1, 1/1, 1а, 1в;
- улица Сулимова, 39;
- улица Тарасова, 45, 39;
- улица Федорова, 1а, 1а/3, 1а/4, 1а/5, 1д, 8, 12;
- дома частного сектора по улицам Азовская, Волгоградская, Кировоградская, Кузнечная, Ленинградская, Лунная, Минеральный переулок, Плужная, Профинтерна, Шевченко, Щукина.
В Советском районе ранее также на весь день отключали воду в более 200 домах, включая детские сады и школы. 22 января из-за проведения плановых работ на водоводе Д-600 мм воды в домах не было с 09:30 до 20:00, сообщалось в telegram-канале МУП «ПОВВ».
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