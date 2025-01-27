Ямальские музыканты выступили со звездами в Кремле. Фото, видео

Школьница из Салехарда спела с Юлианной Карауловой в Кремлевском дворце
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Салехардская школьница спела с Юлианной Карауловой
Салехардская школьница спела с Юлианной Карауловой Фото:

Музыканты из Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма (ЯНАО) выступили со звездами на сцене Кремлевского дворца в рамках гранд-финала «Большой сцены». Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства в социальных сетях.

«Ямальцы в гранд-финале „Большой сцены“. Масштабный концерт с участием самых популярных российских музыкантов прошел на главной сцене страны — в Государственном Кремлевском дворце. Чтобы попасть в гранд-финал, нужно было пройти отборочный этап, полуфинал и финал международного фестиваля „Большая сцена“, — сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.

По данным источника, школьница из Салехарда — 16-летняя Мария Пермякова, заняла первое место в своей возрастной категории и выступила с Юлианной Карауловой, исполнив песню «Внеорбитные». Также участие в финале приняли Светлана Саромудова, а призерами стали Тамара Кукушкина из Надыма и Ибрагим Карасов из Нового Уренгоя. Вместе с ямальцами на сцене в Кремле зрители увидели выступления Дианы Гурцкой, Алексея Чумакова, Ларисы Долиной, Дмитрия Колдун, Юлии Савичевой, Родиона Газманова и другие звезды отечественной эстрады. 

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Музыканты из Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма (ЯНАО) выступили со звездами на сцене Кремлевского дворца в рамках гранд-финала «Большой сцены». Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства в социальных сетях. «Ямальцы в гранд-финале „Большой сцены“. Масштабный концерт с участием самых популярных российских музыкантов прошел на главной сцене страны — в Государственном Кремлевском дворце. Чтобы попасть в гранд-финал, нужно было пройти отборочный этап, полуфинал и финал международного фестиваля „Большая сцена“, — сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. По данным источника, школьница из Салехарда — 16-летняя Мария Пермякова, заняла первое место в своей возрастной категории и выступила с Юлианной Карауловой, исполнив песню «Внеорбитные». Также участие в финале приняли Светлана Саромудова, а призерами стали Тамара Кукушкина из Надыма и Ибрагим Карасов из Нового Уренгоя. Вместе с ямальцами на сцене в Кремле зрители увидели выступления Дианы Гурцкой, Алексея Чумакова, Ларисы Долиной, Дмитрия Колдун, Юлии Савичевой, Родиона Газманова и другие звезды отечественной эстрады. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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