Музыканты из Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма (ЯНАО) выступили со звездами на сцене Кремлевского дворца в рамках гранд-финала «Большой сцены». Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства в социальных сетях.
«Ямальцы в гранд-финале „Большой сцены“. Масштабный концерт с участием самых популярных российских музыкантов прошел на главной сцене страны — в Государственном Кремлевском дворце. Чтобы попасть в гранд-финал, нужно было пройти отборочный этап, полуфинал и финал международного фестиваля „Большая сцена“, — сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.
По данным источника, школьница из Салехарда — 16-летняя Мария Пермякова, заняла первое место в своей возрастной категории и выступила с Юлианной Карауловой, исполнив песню «Внеорбитные». Также участие в финале приняли Светлана Саромудова, а призерами стали Тамара Кукушкина из Надыма и Ибрагим Карасов из Нового Уренгоя. Вместе с ямальцами на сцене в Кремле зрители увидели выступления Дианы Гурцкой, Алексея Чумакова, Ларисы Долиной, Дмитрия Колдун, Юлии Савичевой, Родиона Газманова и другие звезды отечественной эстрады.
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