Новая очередь «Титановой долины» появится в Алапаевске

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Особая экономическая зона "Титановая долина". Свердловская область, Верхняя Салда, титановая долина, особая экономическая зона, оэз, titanium valley, инфопавильон
Площадку оформят в 2025 году Фото:

Власти Свердловской области намерены в 2025 году оформить четвертую площадку особой экономической зоны «Титановая долина» в Алапаевске, основным резидентом которой является завод «Нейвасталь». Он производит стальные заготовки, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин.

«Масштабный проект с точки зрения импортозамещения, потому что раньше эти шары закупались в Италии и других странах. Мы направили предварительную заявку в Минэкономразвития. Задача, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит, — это чтобы площадка была оформлена официально в течение 2025 года. В целом мы по графику идем», — пояснил Ионин.

Строительство завода стартовало в 2023 году. С самого начала в него инвестировали 20 млрд рублей. На производстве создадут порядка 1,2 тысячи рабочих мест — в основном для сталеваров, вальцовщиков, механиков, электриков, энергетиков, программистов, машинистов кранов, контролеров.

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Власти Свердловской области намерены в 2025 году оформить четвертую площадку особой экономической зоны «Титановая долина» в Алапаевске, основным резидентом которой является завод «Нейвасталь». Он производит стальные заготовки, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. «Масштабный проект с точки зрения импортозамещения, потому что раньше эти шары закупались в Италии и других странах. Мы направили предварительную заявку в Минэкономразвития. Задача, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит, — это чтобы площадка была оформлена официально в течение 2025 года. В целом мы по графику идем», — пояснил Ионин. Строительство завода стартовало в 2023 году. С самого начала в него инвестировали 20 млрд рублей. На производстве создадут порядка 1,2 тысячи рабочих мест — в основном для сталеваров, вальцовщиков, механиков, электриков, энергетиков, программистов, машинистов кранов, контролеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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