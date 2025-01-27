Новая очередь «Титановой долины» появится в Алапаевске

27 января 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

Площадку оформят в 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Свердловской области намерены в 2025 году оформить четвертую площадку особой экономической зоны «Титановая долина» в Алапаевске, основным резидентом которой является завод «Нейвасталь». Он производит стальные заготовки, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. «Масштабный проект с точки зрения импортозамещения, потому что раньше эти шары закупались в Италии и других странах. Мы направили предварительную заявку в Минэкономразвития. Задача, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит, — это чтобы площадка была оформлена официально в течение 2025 года. В целом мы по графику идем», — пояснил Ионин. Строительство завода стартовало в 2023 году. С самого начала в него инвестировали 20 млрд рублей. На производстве создадут порядка 1,2 тысячи рабочих мест — в основном для сталеваров, вальцовщиков, механиков, электриков, энергетиков, программистов, машинистов кранов, контролеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Свердловской области намерены в 2025 году оформить четвертую площадку особой экономической зоны «Титановая долина» в Алапаевске, основным резидентом которой является завод «Нейвасталь». Он производит стальные заготовки, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. «Масштабный проект с точки зрения импортозамещения, потому что раньше эти шары закупались в Италии и других странах. Мы направили предварительную заявку в Минэкономразвития. Задача, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит, — это чтобы площадка была оформлена официально в течение 2025 года. В целом мы по графику идем», — пояснил Ионин. Строительство завода стартовало в 2023 году. С самого начала в него инвестировали 20 млрд рублей. На производстве создадут порядка 1,2 тысячи рабочих мест — в основном для сталеваров, вальцовщиков, механиков, электриков, энергетиков, программистов, машинистов кранов, контролеров.