В Пермском крае на рабочем месте умерла сотрудница коммунальной службы

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Причины смерти женщины неизвестны
Причины смерти женщины неизвестны Фото:

В Чернушке (Пермский край) на рабочем месте скончалась сотрудница «Водопроводно-канализационного хозяйства». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае.

«Оператор „Водопроводно-канализационного хозяйства“ обнаружена на рабочем месте — в раздевалке участка канализационно-очистных сооружений, без признаков жизни», — сказано в сообщении. Причины смерти неизвестны.

Инспекция сформировала комиссию для выяснения обстоятельств смерти. Ведомство запросило в больнице заключение о причинах гибели женщины.

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В Чернушке (Пермский край) на рабочем месте скончалась сотрудница «Водопроводно-канализационного хозяйства». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае. «Оператор „Водопроводно-канализационного хозяйства“ обнаружена на рабочем месте — в раздевалке участка канализационно-очистных сооружений, без признаков жизни», — сказано в сообщении. Причины смерти неизвестны. Инспекция сформировала комиссию для выяснения обстоятельств смерти. Ведомство запросило в больнице заключение о причинах гибели женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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