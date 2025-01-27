В Пермском крае на рабочем месте умерла сотрудница коммунальной службы

Причины смерти женщины неизвестны
В Чернушке (Пермский край) на рабочем месте скончалась сотрудница «Водопроводно-канализационного хозяйства». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае.
«Оператор „Водопроводно-канализационного хозяйства“ обнаружена на рабочем месте — в раздевалке участка канализационно-очистных сооружений, без признаков жизни», — сказано в сообщении. Причины смерти неизвестны.
Инспекция сформировала комиссию для выяснения обстоятельств смерти. Ведомство запросило в больнице заключение о причинах гибели женщины.
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