США могут исключить Европу и Киев из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, ограничив их роль лишь финансированием восстановления и гарантированием соглашений. Об этом сообщили европейские дипломатические источники.
«Возвращение в Белый дом [президента США] Дональда Трампа, обещавшего прекратить военные действия как можно скорее, усилило страх среди европейцев, что магнат напрямую состряпает пакт с президентом России Владимиром Путиным,... и отстранит Украину и Европу от стола переговоров», — пишет Pais. Издание ссылается на свои источники в дипломатии.
Сейчас в Брюсселе растет обеспокоенность по поводу роли Европы в качестве единственного гаранта возможного соглашения, что предполагает развертывание европейских сил. Такой план может оказаться нереализуемым без активного участия США, указывает газета.
Штаты могут разрабатывать договор, который потенциально не будет наилучшим образом отвечать интересам Киева. «Такая схема стала бы катастрофой для европейской безопасности, не говоря уже о колоссальном геополитическом поражении», — отметил источник.
Издание сообщает, что недавно тема возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине и обсуждение гарантий безопасности стала менее табуированной среди стран Европейского Союза. Дипломатический источник, знакомый с ходом этих обсуждений, указал, что основная цель состоит в том, чтобы обеспечить участие США в процессе, при этом укрепляя позиции Киева в переговорах.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что РФ готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В июне 2024 года Путин предложил меры для мирного разрешения ситуации. Он объявил о немедленном прекращении огня со стороны России и выразил готовность к началу переговоров после отвода украинских вооруженных сил с территорий, присоединенных к России. Путин также указал, что Украина должна официально отказаться от планов вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять статус нейтрального, неблокового и безъядерного государства.
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