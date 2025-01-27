Следствие поставило точку в вопросе причины смерти экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский спортсмен Янис Тимма, покончил с собой, другие версии его смерти были опровергнуты в ходе следственного эксперимента. Точку в этом вопросе поставили правоохранительные органы.
«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — передают РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известный баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве 17 декабря 2024 года. Его тело нашли в моковском отеле. Тимме было 32 года. Семья и родные Тиммы не согласились с версией самоубийства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.