Следствие поставило точку в вопросе причины смерти экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы

Следственная проверка доказала, что баскетболист Янис Тимма покончил с собой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, приговор, следствие, гособвинитель, суд, преступление
Следствие не подтвердило другие версии смерти Яниса Тиммы Фото:

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский спортсмен Янис Тимма, покончил с собой, другие версии его смерти были опровергнуты в ходе следственного эксперимента. Точку в этом вопросе поставили правоохранительные органы.

«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — передают РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Известный баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве 17 декабря 2024 года. Его тело нашли в моковском отеле. Тимме было 32 года. Семья и родные Тиммы не согласились с версией самоубийства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший муж Анны Седоковой, латвийский спортсмен Янис Тимма, покончил с собой, другие версии его смерти были опровергнуты в ходе следственного эксперимента. Точку в этом вопросе поставили правоохранительные органы. «Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — передают РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Известный баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве 17 декабря 2024 года. Его тело нашли в моковском отеле. Тимме было 32 года. Семья и родные Тиммы не согласились с версией самоубийства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...