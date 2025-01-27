Следствие поставило точку в вопросе причины смерти экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы

Следственная проверка доказала, что баскетболист Янис Тимма покончил с собой

27 января 2025 в 15:49 Размер текста - 17 +

Следствие не подтвердило другие версии смерти Яниса Тиммы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший муж Анны Седоковой, латвийский спортсмен Янис Тимма, покончил с собой, другие версии его смерти были опровергнуты в ходе следственного эксперимента. Точку в этом вопросе поставили правоохранительные органы. «Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — передают РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Известный баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве 17 декабря 2024 года. Его тело нашли в моковском отеле. Тимме было 32 года. Семья и родные Тиммы не согласились с версией самоубийства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский спортсмен Янис Тимма, покончил с собой, другие версии его смерти были опровергнуты в ходе следственного эксперимента. Точку в этом вопросе поставили правоохранительные органы. «Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — передают РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Известный баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве 17 декабря 2024 года. Его тело нашли в моковском отеле. Тимме было 32 года. Семья и родные Тиммы не согласились с версией самоубийства.