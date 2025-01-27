Челябинский губернатор Текслер наградил медалью знаменитого барда Митяева

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Олег Митяев является одним из самых известных в стране уроженцев Челябинска
Олег Митяев является одним из самых известных в стране уроженцев Челябинска Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил барда Олега Митяева медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Постановление об этом опубликовано на портале официальных правовых актов.

«Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Митяева Олега Григорьевича — народного артиста Российской Федерации, члена союза писателей России. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Медаль будет вручена Митяеву 27 января в ходе награждения лауреатов премии «Светлое прошлое», основателем которой является Митяев. Лауреатами премии станут 11 уроженцев и жителей региона.

Митяеву 68 лет. Он родился и вырос в Челябинске, здесь же окончил институт физической культуры и написал первые песни, в том числе «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», ставшую гимном бардовского движения.

Премия «Светлое прошлое» существует уже 20 лет и является брендом Южного Урала. С 2010 года она имеет федеральный статус. Церемонию вручения премии Митяев традиционно проводит со своей супругой, актрисой Мариной Есипенко.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил барда Олега Митяева медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Постановление об этом опубликовано на портале официальных правовых актов. «Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Митяева Олега Григорьевича — народного артиста Российской Федерации, члена союза писателей России. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Медаль будет вручена Митяеву 27 января в ходе награждения лауреатов премии «Светлое прошлое», основателем которой является Митяев. Лауреатами премии станут 11 уроженцев и жителей региона. Митяеву 68 лет. Он родился и вырос в Челябинске, здесь же окончил институт физической культуры и написал первые песни, в том числе «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», ставшую гимном бардовского движения. Премия «Светлое прошлое» существует уже 20 лет и является брендом Южного Урала. С 2010 года она имеет федеральный статус. Церемонию вручения премии Митяев традиционно проводит со своей супругой, актрисой Мариной Есипенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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