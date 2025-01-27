Челябинский губернатор Текслер наградил медалью знаменитого барда Митяева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил барда Олега Митяева медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Постановление об этом опубликовано на портале официальных правовых актов.
«Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Митяева Олега Григорьевича — народного артиста Российской Федерации, члена союза писателей России. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Медаль будет вручена Митяеву 27 января в ходе награждения лауреатов премии «Светлое прошлое», основателем которой является Митяев. Лауреатами премии станут 11 уроженцев и жителей региона.
Митяеву 68 лет. Он родился и вырос в Челябинске, здесь же окончил институт физической культуры и написал первые песни, в том числе «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», ставшую гимном бардовского движения.
Премия «Светлое прошлое» существует уже 20 лет и является брендом Южного Урала. С 2010 года она имеет федеральный статус. Церемонию вручения премии Митяев традиционно проводит со своей супругой, актрисой Мариной Есипенко.
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