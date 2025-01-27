Президент России Владимир Путин поучаствовал в мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады, сообщили в Кремле. Основным моментом церемонии стало возложение цветов к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок».
«В 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге», — написали в telegram-канале «Кремль. Новости». Там добавили, что по традиции глава РФ провел церемонию возложения цветов к монументу «Рубежный камень»
«Рубежный камень» символизирует место, где бойцы Красной армии с первых дней блокады успешно сдерживали численно превосходящие их силы нацистской Германии. Это был один из ключевых участков обороны, игравший решающую роль в защите города.
Ленинград выдержал одну из самых длительных и тяжелых осад в истории Второй мировой войны — 872 дня. С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года город был полностью окружен войсками нацистской Германии, но его защитники смогли выстоять до самого освобождения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.