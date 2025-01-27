В пермском бизнес-центре за 10 млн рублей продают подвал

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммерческая недвижимость находится на улице Советской
Коммерческая недвижимость находится на улице Советской Фото:

В центре Перми продают подвал бизнес-центра. Объект недвижимости находится на улице Советской.

«Помещение площадью 272,7 квадратных метров, имеет два входа. Расположение — подвал бизнес-центра. Помещение можно использовать под производство, склад, офис. Цена — 10 млн рублей», — указано на сайте бесплатных объявлений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается здание пермского вуза. Цена объекта составила 91 миллион рублей.

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В центре Перми продают подвал бизнес-центра. Объект недвижимости находится на улице Советской. «Помещение площадью 272,7 квадратных метров, имеет два входа. Расположение — подвал бизнес-центра. Помещение можно использовать под производство, склад, офис. Цена — 10 млн рублей», — указано на сайте бесплатных объявлений. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается здание пермского вуза. Цена объекта составила 91 миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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