В пермском бизнес-центре за 10 млн рублей продают подвал

Коммерческая недвижимость находится на улице Советской
В центре Перми продают подвал бизнес-центра. Объект недвижимости находится на улице Советской.
«Помещение площадью 272,7 квадратных метров, имеет два входа. Расположение — подвал бизнес-центра. Помещение можно использовать под производство, склад, офис. Цена — 10 млн рублей», — указано на сайте бесплатных объявлений.
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается здание пермского вуза. Цена объекта составила 91 миллион рублей.
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